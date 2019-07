Tras unos meses de buscar que no se le recortaran recursos al Coneval, debido a las políticas de austeridad implementadas en la administración federal, este lunes Gonzalo Hernández Licona dejó la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tras más de una década de trabajo en la institución encargada de evaluar las políticas sociales y realizar las mediciones de pobreza, fundamentalmente.

Sobre las críticas que lanzó a las políticas de austeridad y si éstas pudieron ser razón para que lo retiraran del cargo, Hernández Licona ofrece el beneficio de la duda ya que, dice, pudo ser una coincidencia.

En entrevista con El Economista, el ahora exsecretario del Coneval explica que, pese a las órdenes que provinieron de Presidencia y Hacienda de reducir la estructura del Consejo y generar ahorros, se resistió aplicarlas.

Sobre las críticas que lanzó a las políticas de austeridad y si éstas pudieron ser razón para que lo retiraran del cargo, Hernández Licona ofrece el beneficio de la duda ya que, dice, pudo ser una coincidencia.

Pese a esto, el doctor en economía por la Universidad de Oxford y maestro en la misma rama por la Universidad de Essex, ambas de Inglaterra, enfatiza sobre la forma en la que se debe combatir la pobreza y menciona que no sólo será con “transferencias monetarias” como se reduce la pobreza, sino se debe acompañar de impulsar el crecimiento económico, la inversión y el empleo.

—¿En qué contexto se da su salida del Coneval?

La decisión fue presidencial, no sé la razón. Dependió del presidente y supongo también de la secretaria del Bienestar (Maria Luisa Albores González), desconozco las razones.

—¿No le informaron al momento de notificarle su salida alguna razón para ella?

No, no, no, mira, algo me dijeron de que estaban reestructurando el área de Bienestar y el área social y que creían importante que hubiera alguien más en Coneval, pero no me dijeron otras razones.

—¿Cree usted que su salida del Coneval tuvo que ver algo con sus posturas críticas a los recortes presupuestales al Coneval?

No lo sé, a lo mejor y es una coincidencia, no tengo idea. Yo sí vengo diciendo desde hace dos meses tanto en Bienestar como en Hacienda que estos recortes, si los hiciéramos, estarían complicadísimos.

—¿Cuál o cuáles fueron sus mayores retos al frente del Coneval?

Yo creo que permanentemente hacer ver al gobierno, a los gobiernos estatales, al Congreso, que de las cosas que decíamos teníamos evidencia de ello (...) porque lo que estamos diciendo es para mejorar, no para restar.

—Usted ha dicho que se necesitan evaluar los programas sociales y sus objetivos, ¿cómo ve los de la administración de AMLO?

El Coneval estaba iniciando en este primer semestre la evaluación de los programas nuevos, estaba analizando los mismos, estaba apunto de ir a campo para ver qué es lo que estaba pasando precisamente para poder hacer un análisis y una evaluación con base en evidencia y estábamos en eso, habíamos trabajado con las diferentes secretarías que tienen que ver con lo social.

Déjame ponerlo en positivo: para cambiar y transformar un país se requiere un liderazgo presidencial fuerte, lo tenemos, pero se requiere también que el presidente, el Ejecutivo, tome en cuenta la evidencia para ir corrigiendo cosas.

O sea si pudiéramos encontrar la combinación de un liderazgo presidencial fuerte y un presidente que escucha la evidencia, que escucha de repente cuando hay problemas y corrige, si eso lo podemos conseguir yo creo que México podría salir más rápido de sus problemas.

—¿Cómo ve el panorama del combate a la pobreza en los siguientes años?

Yo creo que hay un tema fundamental, que el Coneval siempre lo ha dicho; además de la política social, la pobreza se combate sobretodo con crecimiento económico, inversión y creación de empleos.

Es decir, además de la política social, además de las transferencias monetarias, poder pensar en crecimiento económico con creación de empleos sería fundamental.

Al anunciarse la destitución de Hernández Licona como titular del Coneval, José Nabor Cruz será el nuevo encargado de la institución.

Por su parte Nabor Cruz, investigador en economía en la UNAM, aseguró que será una transición sin asperezas.

El nuevo secretario general del Coneval indicó que en días pasados sostuvo encuentros como María Luisa Albores, secretaría del Bienestar sobre el presupuesto de la institución.

En este sentido, Bienestar comunicó que el nuevo secretario ejecutivo “ya fue informado de que el Coneval cuenta con la suficiencia presupuestaria para llevar a cabo los estudios e investigaciones necesarias para cumplir con su calendario anual”.

[email protected]