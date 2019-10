Tras pasar por el Ejecutivo, este martes el pleno del Senado de la República aprobó por 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, la renuncia de Eduardo Tomás Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al inicio de la sesión de este martes, el pleno sometió a discusión, como de urgente resolución, la renuncia del hoy exministro de la Corte sobre quien pesa una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, por supuesta triangulación de recursos.

Los tres legisladores que votaron en contra de aprobar la renuncia fueron: Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN; e Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano.

Sepúlveda, por ejemplo, cuestionó que si se sospecha de que Medina Mora faltó al principio de honradez, no se debería de aprobar su renuncia, ya que lo conducente sería un juicio político.

“Si había motivos suficientes para cuestionar la honradez del ministro, se debió haber acudido a un juicio político para que diera la cara”.

“Y, en segundo lugar, porque le hizo un grave daño a Nuevo León, es realmente increíble y deleznable que a minutos de haber renunciado le declara una suspensión ilegal e indebida (de un juicio) para dejarlo en impunidad (al gobernador Jaime Rodríguez el Bronco sobre el uso ilegal de recursos públicos para recabar firmas y contender por la presidencia de la República).

“Y por eso en voz de Nuevo León, porque no le vamos a perdonar esa suspensión, que pronto vamos a revocar, son los motivos por los cuales yo sí quería que viniera a este Senado a dar la cara, a explicarnos porqué el día de la renuncia se atrevió a seguir pronunciándose, votando y firmando acuerdos”, dijo el senador de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del PT, acusó al PRI y al PAN de ser responsables de que el prestigio de la Suprema Corte se vea manchada con la renuncia de Medina Mora.

“El pasado 5 de marzo del 2015, en la Comisión de Justicia, los integrantes del Pacto por México, posteriormente ante el pleno, votaron a favor de la elegibilidad de Eduardo Tomás Medina Mora, quien fuera propuesto en la terna presentada por el entonces presidente de la República para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández”.

“A estas prácticas y a estos políticos del PRI y del PAN debemos agradecer que hoy la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vea manchada por la renuncia de uno de los ministros más cuestionados de la época moderna de nuestro país”, dijo.

Asimismo, el senador del PRI Mario Zamora Gastélum indicó que no le corresponde al Senado ser el que juzgue la actuación de Medina Mora, ya que sólo se debe adherir a lo que indica la ley que es aprobar o no la renuncia de un ministro.

En este mismo sentido, se pronunció el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Yo sí hago votos porque no se altere el principio de presunción de inocencia y también me sumo a algunas de las intervenciones para cuidar el Senado; de veras, es importante actuar de manera responsable en este órgano legislativo; es de los órganos que tiene la República con autoridad moral y con una actitud responsable. No lo llevemos al precipicio ni entremos a un proceso de linchamiento de nadie. Actuemos con responsabilidad y con seriedad en nuestra función”, mencionó.

En total, fueron 20 las oradoras y oradores que se pronunciaron por el tema.

Cabe recordar que tras la aprobación de la renuncia de Medina Mora corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar una terna de candidatos para designar a quien cubra la silla vacante en el máximo tribunal del país. Para el envío de la terna, no hay un plazo definido.