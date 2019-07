La defensa legal de la extitular de la Sedatu y la Sedesol, Rosario Robles, solicitó un amparo ante un juez federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra por la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de presunto desvío de recursos denominado Estafa Maestra.

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, confirmó la interposición del amparo, y que su cliente fue citada a comparecer el próximo 8 de agosto en un juzgado, aunque también respaldó lo declarado por Robles Berlanga, en el sentido de que el citatorio no establece las causas ni los hechos que se le imputan.

Cabe señalar que la FGR indaga a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público debido a informes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación sobre el caso conocido como la Estafa Maestra, dicho caso se relaciona con la contratación de universidades públicas por parte de las dependencias federales para realizar diversas obras y evitar realizar licitaciones públicas; las universidades a su vez contrataron a empresas fantasma, por lo cual funcionarios de diversos niveles se presume obtuvieron diversos beneficios financieros.

A través de sus cuentas en redes sociales, la exsecretaria de Desarrollo Urbano y también de Desarrollo Social acusó a la Fiscalía de filtrar información sobre expedientes judiciales, con lo cual se estaría violando el debido proceso.

“Fue a través de los medios de comunicación que me enteré de la acusación que me hace la Fiscalía General de la República. Esta filtración que ellos mismos hacen es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso. Es inconcebible que se la haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme”, aseveró.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recordó que el 18 de septiembre del 2018, sus representantes legales presentaron una denuncia formal contra funcionarios que resulten responsables por el desvío de 7,000 millones de pesos de recursos públicos, evidenciado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.

