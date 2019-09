Este jueves 5 de septiembre se reunirán el colectivo de expertas en conservación Restauradoras con Glitter con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, quien se puso en contacto vía Twitter con el colectivo, luego de que las solicitantes tuvieran un breve encuentro con la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

La reunión tuvo lugar el miércoles 28 de agosto a las 6:50 de la mañana, con el fin de entregar una carta donde se expresan propuestas de avanzada sobre las protestas en el Ángel de la Independencia que fue intervenido el viernes 16 de agosto en una manifestación de mujeres que exigen se tomen medidas contra la violencia de género en la capital del país.

En el acto, la Jefa de Gobierno sólo escuchó los primeras dos puntos del colectivo, que se centró en solicitar el acceso a la Columna de la Independencia a través de autoridades competentes “para llevar a cabo la documentación y registro de las pintas. Este registro debe realizarse antes de que se inicien los trabajos de intervención, planteados por las instancias del Gobierno Federal debido a los daños estructurales en el monumento causados por los sismos del 2017”, se lee en un comunicado de Restauradoras con Glitter.

#OJO #restauradorasconglitter Comunicado a la opinión pública y medios de comunicación acerca de la entrega de la carta con nuestro pronunciamiento el miércoles pasado en audiencia con @Claudiashein ���� ��SEGUIMOS ESPERANDO RESPUESTA DEL #INBAL �� pic.twitter.com/pCoW8rprpE — Restauradoras con Glitter (@RGlittermx) September 3, 2019

Sin embargo, cuando las solicitantes llegaron al punto dos para exigir la no criminalización de la protesta, específicamente de las pintas en el monumento, así como no desvirtuar el movimiento por acciones y hechos aislados que ocurrieron durante la marcha, la Sheinbaum increpó “que esos temas ya se están trabajando en las mesas de diálogo establecidas con diversos colectivos feministas y cerró el diálogo, por lo que el punto 3 no pudo ser planteado”.

El tercer punto consistía en que no se ejecute la eliminación de las pintas del basamento de la Victoria Alada, hasta que se garantice la seguridad de las mujeres generando desde el Estado políticas públicas con perspectiva de género planteadas en conjunto con la sociedad civil y que se traduzcan en eliminar la burocracia e impunidad en los procesos de atención a las víctimas.

Según declaraciones del propio titular de Cultura de la CDMX, se levantarán andamiajes alrededor del monumento para comenzar los trabajos de restauración en la columna que este septiembre cumple dos años de haber sufrido daños por sismos.

Hasta el momento Restauradoras con Glitter esperan comunicación con Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).