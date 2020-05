Derivado de la estrategia para la reapertura de las actividades económicas, educativas y sociales, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, dio a conocer que en San Luis Potosí, no habrá regreso presencial a las aulas durante junio, ya que se fortalecerá la educación a distancia a través de tareas de diagnóstico y evaluación para continuar el ciclo escolar, además de que este 18 de mayo se reiniciará la actividad de fabricación de equipo de transporte, minería y construcción bajo estrictos protocolos sanitarios, todo ello en el principio de que esta nueva etapa debe estar fundamentada en la búsqueda del equilibrio de dos bienes públicos: la salud y el bienestar social y económico.

Durante la rueda de prensa diaria virtual, el vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, Miguel Lutzow Steiner, informó que se registraron en las últimas 24 horas, 28 nuevos casos de Covid-19 para llegar a 368, así como un deceso para alcanzar 19.

Acompañado por la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, el mandatario estatal indicó que, a partir del 18 de mayo se aplicarán protocolos sanitarios en las empresas relacionadas con la fabricación de equipo de transporte, minería y construcción, que representan 130 mil empleos formales.

“El reinicio de las demás actividades serán de manera gradual, escalonada, responsable y coordinada con los gobiernos federal y municipales, atendiendo siempre las recomendaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y del Consejo de Salubridad General, para el cuidado de la salud de las y los potosinos”, señaló el jefe del Ejecutivo estatal.

Agregó que se mantienen las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta finales de mayo, y a partir del 1 de junio, las medidas para la reapertura de actividades en los ámbitos económico, social y gubernamental, atenderán las recomendaciones que establezca la Secretaría de Salud federal por medio del mecanismo de semaforización.

Los municipios potosinos, que en su caso, determine el Gobierno de México como “Municipios de la Esperanza”, se acordará directamente con cada ayuntamiento las medidas de gradualidad de reapertura de sus actividades, con excepción de las escolares.

Destacó que estas disposiciones no significan el fin de la pandemia, el virus seguirá presente y se tiene que aprender a convivir con él bajo una nueva normalidad, los contagios pueden aumentar a consecuencia de la movilidad, por lo que, mientras no exista una vacuna o un tratamiento específico, no se pueden dejar de lado las acciones preventivas y de cuidado de las y los adultos mayores y población vulnerable.

Hizo el llamado a toda la sociedad potosina para que participe proactivamente en el cumplimiento de las recomendaciones y acciones que se llevarán a cabo durante los siguientes meses, ya que serán fundamentales para evitar consecuencias graves en materia de salud y suspensión de actividades.

En el tema del Hospital General de Ciudad Valles, donde se dio un brote a partir de un trabajador contagiado en forma comunitaria, Lutzow Steiner indicó que se mantienen 42 trabajadores en aislamiento y 3 hospitalizados, además, se reforzó la capacitación, protección del personal, medidas de limpieza y desinfección.

Agregó que la estrategia de contención e identificación de connacionales se mantiene con 2 mil 036 inmigrantes en aislamiento, gracias al apoyo de las autoridades ejidales, municipales y jurisdiccionales; el 01 800 ha recibido 10 mil 763 llamadas, de las que 348 son llamadas de atención psicológica.