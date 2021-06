El presidente de Andrés Manuel López Obrador consideró que, en el marco de las investigaciones para determinar responsables por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, sus adversarios quieren hacer pelear al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana (Clouthier), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, porque están ellos los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surgen, pero en el franco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos; se van a quedar con las ganas”, sostuvo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador se refirió al adelanto que publicó el diario estadounidense The New York Times, sobre el dictamen que responsabiliza a Ebrard -cuando fue jefe de gobierno- y a Claudia Sheinbaum, por las fallas en la soldadura en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro. Pidió esperar a que esta semana se presente el dictamen correspondiente, y consideró que el adelanto publicado fue una filtración.

“Y la autoridad competente va a resolver, debe saber la derecha, los conservadores (…) no somos iguales, nosotros no permitimos la corrupción, no se permite la impunidad, no es tiempo de los gobiernos neoliberales”, dijo.

“Debe de haber (filtración); ha habido, es que no alcanza la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no sólo que no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así en todos lados. (…) Eso de las filtraciones es consustancial a la política, además no hay nada que ocultar, y ya cuando se tenga el dictamen se da a conocer y se procede”, dijo.

El mandatario federal expresó que independientemente de las responsabilidades y las sanciones que se determinen en este caso, su gobierno ofrece apoyo a la administración de la Ciudad de México para que se rehabilite lo más rápido posible la Línea 12, pues admitió que es utilizada por muchas personas.

