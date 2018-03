El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) quedó plenamente integrado.

En conferencia de prensa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Ernesto Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y Edna Jaime, directora de México Evalúa y coordinadora del Comité de Selección, así como otros líderes civiles, informaron que será a partir del próximo jueves 9 de febrero, una vez que se entreguen las constancias de nombramiento, que el Comité comenzará a operar.

Los integrantes seleccionados son Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal, ésta última será presidenta del Comité durante los próximos 12 meses.

Los cinco integrantes del Comité recibirán un sueldo por honorarios de 100,000 pesos mensuales, a su vez, se elegirá a un secretario técnico, que percibirá 200,000 pesos mensuales. Asimismo, el Comité tendrá un presupuesto de 700 millones de pesos para su funcionamiento durante el primer año, precisó Alfredo Cabrera Román, director de Transparencia Hidalguense y exaspirante al Comité de Participación Ciudadana.

No obstante, estas cifras no fueron confirmadas por los miembros del Comité seleccionador.

Edna Jaime precisó en entrevista que aún hay temas de logística que se deben precisar.

Estamos ya muy cerca de que el sistema empiece a operar, esa es muy buena noticia; sí, necesitarán oficinas, necesitarán nombrar al secretario ejecutivo. (El sistema) va a tener una estructura, todo esto va a requerir recursos y va a requerir instalaciones físicas y resolver cosas que faciliten su operación , declaró.

Dijo que en vista del avance de la sociedad civil no puede haber mucho más dilación en el nombramiento del fiscal anticorrupción, sería deseable que este ejercicio que nosotros tratamos de hacer de manera transparente, y que sin lugar a dudas tiene todavía áreas de oportunidad que trataremos de estar mejorando para el siguiente ciclo, sea un punto de partida y un referente para el nombramiento del fiscal y los nombramientos futuros, creo que ya será muy difícil tomar decisiones a puerta cerrada .

Por su parte, el director del IMCO, Juan Pardinas, indicó que el nombramiento del secretario ejecutivo dependerá de los propios integrantes del Comité; añadió que se debe poner énfasis en los temas faltantes para la integración del SNA.

Coincidió con Edna Jaime en que el Senado nombre al fiscal anticorrupción y el presidente de la República envíe los nombres de los tres aspirantes a integrar la Sala Especializada para Faltas Administrativas en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Ese es el siguiente paso dentro del proceso de construcción fiscal(...) los ciudadanos cumplimos, esperemos que el presidente Peña Nieto y el Senado cumplan ahora lo que falta para integrar el sistema , refirió.

Pardinas agregó que aún está pendiente que los cinco integrantes del Comité entreguen su declaración patrimonial, su declaración de intereses y los comprobantes de pago de impuestos.

Una vez cumplidos estos requisitos, se hará oficial el nombramiento de cada uno de ellos.

Los retos

Entrevistado por El Economista, el excomisionado fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información y ahora integrante del Comité por los próximos tres años, José Octavio López Presa, expuso que entre las prioridades que se tendrán está que el SNA se implemente de forma funcional en todos los estados de la República.

En la medida que nosotros podamos apoyar que eso se haga ágilmente y de una manera profesional, como se ha hecho ahora a nivel federal, será parte de nuestra labor definitivamente, pero coincido en que esto hay que llevarlo a todo el país lo antes posible y de una manera integral, profesional y que funcione , añadió.

El excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dijo que se ha avanzado en la construcción del SNA desde la sociedad civil, por lo que se necesita que cada paso sea firme y un parteaguas en el combate efectivo a la corrupción.

López Presa, que se desempeña actualmente como consejero fundador de la organización Causa en Común, manifestó que la primera tarea será consensuar un plan de trabajo entre los cinco miembros para que podamos realmente cumplir con los objetivos de la ley y trabajar de una manera muy profesional y muy firme con las autoridades que tienen la responsabilidad de cumplir con obligaciones que están en la ley, pero también con hacer bien su trabajo todos los días, ese es para mí el primer objetivo a perseguir .

Reiteró que lo que se necesitará en adelante es que los cinco integrantes del Comité estén en sintonía, para así tener una voz firme que sea escuchada por las autoridades.

En referencia al sueldo por honorarios que podrían percibir los integrantes del Comité, como dicta la ley en la materia, el excomisionado explicó que dependerá de cada integrante. No me gustaría pronunciarme en este momento sobre ese tema sin antes haberlo platicado con mis cuatro compañeros, yo tengo una posición muy personal en eso, la voy a expresar en su momento, primero con ellos, y luego de ser el caso la expresaré públicamente, pero lo primero es que los cinco nos reunamos y hagamos gran cohesión en todos los aspectos , dijo.

López Presa sostuvo que el Senado debe de nombrar al fiscal anticorrupción a la brevedad, de no hacerlo así, lo importante es que haya una representación. Nosotros estaríamos de alguna manera solicitando que en tanto se nombre (al fiscal), ese puesto no quede vacío y no quede sin ser atendida la función .

politica@eleconomista.mx