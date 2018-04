El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador calificó como mensajes “asquerosos” los nuevos spots del PRI y del Frente Por México en los que se usa el miedo contra él. El político tabasqueño pidió a sus seguidores hacer una contra campaña con memes en redes sociales. Incluso, les pidió enviar mensajes a los líderes del PRI, PAN, PRD y MC, y empresarios, para pedirles que detengan la guerra sucia.

“Acaban de enviar el PRI y el PAN unos mensajes al INE que son asquerosos, guerra sucia, calumnias, ofensas, fomento de miedo, del terror, de la polarización de la violencia, lo que están haciendo, lo que están provocando”, sentenció.

Informó que la representación de Morena ante el INE presentará una queja contra dichos spots, con el argumento de guerra sucia e infundios, a fin de que sean retirados.

En un mitin en Durango, el candidato de Morena, PT y PES afirmó ante sus simpatizantes que se va a intensificar la guerra sucia contra él.

“Ya lo están haciendo, para asustar, con mensajes en radio y televisión diciendo que somos violentos, y que si triunfa nuestro movimiento México va a ser como Venezuela, todo para atemorizar a la gente, atemorizar al pueblo, es lo que hicieron hace 12 años con la frase: ‘López Obrador, un peligro para México’, ¡y miren lo que costó ese fraude del 2006! 220,000 muertos van desde (Felipe) Calderón a la fecha; 36,000 desaparecidos, más de 1 millón de víctimas de la violencia”, refirió.

El tres veces candidato presidencial afirmó que no quiere venganza contra quienes lo desprestigian.

Asimismo, aseguró que sus adversarios mandaron a hacer un documental contra él que costó 100 millones de pesos, y que trataron de reproducirlo en televisoras, pero no aceptaron, aunque podrían hacerlo —dijo— en salas de cine.

Pese a ello, el tabasqueño dijo que no llamará a la violencia y la descalificación sin argumentos y sin pruebas, “vamos a ser respetuosos, pero sí vamos a defendernos de la actitud cochina, vergonzosa”.

Además, pidió a sus seguidores que no vendan su voto el 1 de julio, hecho que calificó como “pecado social”.

“Hay que decirle a la gente: Mucho ojo, no se dejen engañar, no cambien el voto por migajas, es pecado social, eso no resuelve nada, lo hacen cada tres, cada seis años y cada vez más pobreza, cada vez más pobres”, comentó.

Y a través de un video, López Obrador pidió a sus seguidores contestar con sátira, con talento y con risas en redes sociales, a los spots del PRI y el Frente.

Finalmente, reiteró que no contestará a ningún reto de Ricardo Anaya, a quien calificó como “un aprendiz de mafioso”.