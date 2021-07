Incorporados al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2015 y el 2017, respectivamente, los periodistas J. Jesús Lemus y Amir Ibrahim Mohamed Alfie coincidieron en lo poco eficaz que es, en su generalidad, la protección que brindan las autoridades a los comunicadores amenazados por su labor periodística.

“Yo le recomiendo al presidente López Obrador que desaparezca el Mecanismo porque no sirve para nada y que lo sustituya por una organización certera, punto; de donde venga”, dijo Lemus, periodista michoacano que ejercía la profesión en Morelia y hoy vive fuera del país. Trabajaba para Reporte Índigo y actualmente lo hace para Los Ángeles Times.

“Estructuralmente, el Mecanismo no sirve para nada. Debe desaparecer. Así, pero a la voz de ya. A mí como periodista desplazado, agredido, no me ha ayudado en nada. Tengo amenazas de muerte (...) En teoría estoy protegido por el Mecanismo, pero en nada, en nada me ha ayudado.

“Tuve que salir del país, estoy en el exilio, y corre por mi cuenta mi seguridad personal, no cuento con nada, nada, nada. Ningún apoyo. El mecanismo no me ha dado ninguna protección de nada. Lo único que me dio fue el famoso botón de pánico y esa fue toda la ayuda. Las amenazas han seguido, continúan por supuesto, pero en nada me ha auxiliado el Mecanismo”.

En términos globales, consideró, no hay diferencia entre cómo operaba el Mecanismo en el sexenio anterior y en el actual.

Mohamed Alfie, quien vivía en Quintana Roo y hoy está desplazado en la CDMX dijo que las agresiones contra los periodistas en “98% de los casos no tiene justicia; yo soy uno de 2% que logró acceder a ella. Me siento avergonzado a veces de decir ‘conmigo sí funcionó el Mecanismo’ cuando hay tantos colegas con los que no funciona.

“Soy un caso de éxito”, dijo, porque a su agresor, Carlos Mimenza Novelo, empresario aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente, está en la cárcel.

“Yo he tenido una buena experiencia con el Mecanismo, yo sí creo que a mí me salvó la vida.

“A partir de las críticas que le hice empezaron las amenazas, me colgaron mantas en Cancún, según firmadas por Los Zetas. Hice mi denuncia formal y gané el juicio (...) Logramos sentenciar en la última instancia el primer delito cometido contra la libertad de expresión en México”.

La ONG Artículo 19, ha documentado 140 asesinatos de periodistas en México, del 2000 a la fecha; entre estos 47 registrados durante el mandato de Peña Nieto y 20 en lo que va del gobierno lopezobradorista.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) entre el 2012 y el 2020, unos 430 periodistas y 912 defensores han pertenecido al mecanismo de protección.

Política pública

Urge crear una política pública más allá del Mecanismo que no sólo busque reaccionar frente a las agresiones, sino también prevenirlas y que se combata la impunidad, afirmó Itzia Miravete.

“En tanto no se combata la impunidad lo único que está ocurriendo es que el Mecanismo manda a refugios a periodistas y al final el efecto es el mismo: terminan silenciados viviendo en un lugar donde no tienen ningún tipo de arraigo, donde el impacto psicológico y de pronto físico es grave y el agresor está libre. A éste nadie lo toca y la persona nunca puede regresar a su estado de origen”.

La coordinadora de prevención de Artículo 19, dijo que mientras las fiscalías, federal y estatales, “no se coordinen y hagan también su trabajo, el Mecanismo va a estar siempre rebasado y no va a haber presupuesto que alcance para proteger a tantos periodistas amenazados”.

A diferencia de lo que sucede actualmente, explicó, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto los recursos asignados al fideicomiso del Mecanismo eran suficientes porque no había tantas personas incorporadas.

“La diferencia entre el gobierno pasado y este es que el Mecanismo no tiene el mismo peso político que tenía. La verdad es que vemos, cada vez con más frecuencia, que las instituciones federales y estatales ignoran el Mecanismo (…) A los estados no les importa, son pocos quienes responden, las policías no están capacitadas”.

El sistema nacional de protección que proponen las autoridades del gobierno federal, consideró, es una buena idea, pero lamentó que no haya un verdadero diálogo con personas defensoras, organizaciones y periodistas para ver cómo transitar hacia eso.

“Pareciera que este sistema es para mandar la carga de la protección a los estados; de acuerdo con la documentación que tenemos en Artículo 19, los funcionarios públicos de los estados y municipios son quienes, principalmente, agreden a la prensa.

“Entonces, le están dando a los estados la facultad para analizar el riesgo y dar medidas de protección a personas defensoras y a periodistas, y eso claramente no va a resultar en nada bueno”.

Mientras otras instituciones como las fiscalías, comisiones de víctimas, CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), instituciones y organismos del fuero estatal no se coordinen bien, enfatizó, el Mecanismo estará rebasado.

Menos recursos a ejercer durante el 2021

Para este 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé erogar para la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos unos 227.6 millones de pesos, una baja de 2.9% en comparación con los 234.4 millones que fueron erogados en el 2020.

La dependencia federal informó, en respuesta a una solicitud de información realizada por El Economista, en marzo pasado, con folio: 0000400044321, que los recursos a gastar en la protección de periodistas y defensores para este año es de 227 millones 600,000 pesos

A su vez, los 227.6 millones están por debajo de los recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 se le presupuestaron a la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por 241 millones 383,873 pesos.

Es decir, hay una diferencia de 13 millones 783,873 pesos entre lo que se le destinó a la Dirección y lo que se prevé gastar. (Redacción)

