La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, demandó hablar con un funcionario de decisión dentro la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un juicio abreviado en su contra, y para requerir un trato igualitario fuera de la cárcel como el que se le permitió a su excolaborador, Emilio Zebadúa, así como al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Durante la audiencia intermedia que se celebró el pasado viernes ante el juez federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, la extitular de Sedesol y Sedatu argumentó que ningún funcionario de la FGR se presentó con ella en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla para dialogar sobre un posible acuerdo, a pesar de que así lo ordenó el propio juez.

“Nadie me visitó en el penal de Santa Marth Acatitla, nadie me ha dicho a mí una propuesta. Me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel (en referencia a Emilio Lozoya). De quien está en esta misma causa conmigo (Emilio Zebadúa) y no ha pisado un minuto la cárcel porque se le dio ese criterio de oportunidad”, reprochó Robles, según consta en un audio difundido por Grupo Fórmula.

Argumentó que está en la cárcel debido a que se le “inventó” una credencial de elector, porque no se le permitió cambiar la medida cautelar por libertad provisional y acceder a un criterio de oportunidad. Incluso, manifestó ser víctima de violencia de género, debido a que es la única mujer que está en la cárcel en un proceso por supuestos actos de corrupción.

También argumentó que se le acusa de un delito no grave (omisión) y se le pretende obligar a la reparación del daño por 5,073 millones de pesos a pesar de que haber un sobreseimiento en su favor, “por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo; quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no pido un privilegio. Todo el tiempo he pedido cancha pareja y eso es lo que quiero que quede muy claro”.

A través de su abogado Epigmenio Mendieta Valdés, Robles informó que presentará a la FGR una nueva propuesta para un juicio abreviado.

politica@eleconomista.mx