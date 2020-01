Dirigentes del extinto Partido Encuentro Social (PES) anunciaron este lunes que a finales de enero presentarán al Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación para obtener nuevamente el registro. Externaron su apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que seguirán con su alianza política y electoral, con Morena y PT hasta el 2024.

En conferencia de prensa, el diputado federal Jorge Argüelles y la coordinadora nacional del PES, Alejandrina Moreno, aseguraron que el Partido Encuentro Social cumplió con el requisito de contar con 300 asambleas distritales y una asamblea constitutiva que se llevó a cabo el sábado pasado.

Los militantes argumentaron que el INE le retiró al PES su registro, a pesar de que obtuvo el 3% de la votación requerida en las elecciones federales de 2018, pero los consejeros electorales -dijeron- no contaron bien los votos, e “injustamente nos retiraron el registro”.

Expusieron que el PES se mantiene con sus principios de promover la vida; la economía mixta (inversión pública y privada); poner alto a la corrupción gubernamental; el combate la inseguridad; la protección civil y el medio ambiente. También fortalecer la democracia del país; la eliminación total del financiamientos a partidos, entre otros rubros.

Jorge Argüelles y Alejandra Moreno, dieron a conocer que el Partido Encuentro Social -quien perdió su registro- presentará nuevamente al #INE su solicitud para obtener el registro. Dijeron que el #PES confirma su alianza con Morena-PT y respalda al gobierno de #AMLO. pic.twitter.com/5FvHjGgZg0 — El Economista (@eleconomista) January 13, 2020

El diputado Jorge Argüelles pidió a los consejeros del INE, “que sean objetivos, que sean estrictos en la aplicación de la ley, que no permitan partidos que se hacen valer de gobiernos estatales, de sindicatos, para alcanzar que sus asambleas sean válidas y eso no lo permite la ley. A nosotros no nos molesta que otros partidos obtenga su registro, eso es la democracia”.

El también dirigente del PES en Morelos afirmó que esa Asociación Política Nacional no tiene vínculos con ningún sector religioso en específico, y asevero que todas las corrientes de pensamiento son incluidas en él. Descartó que la organización Legionarios de Cristo haya sido invitada al PES.

“Nunca ha sido un requisito preguntarles a nuestros militantes qué religión profesan. Desde la primera constitución somos un partido plural”, dijo Alejandrina Moreno.

El diputado Jorge Argüelles dijo que el PES cuenta actualmente con 273,000 afiliados, quienes financiaron las asambleas distritales.

Expresó que en caso de que el INE apruebe nuevamente el registro al PES, éste continuará con su alianza legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado con Morena y el PT, así como con su respaldo al presidente López Obrador. Mencionó que en las elecciones del 2021 no sería posible una alianza entre esos partidos, pero sí en el 2024.

