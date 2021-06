Por cuarta ocasión en el año, padres de niños con cáncer se manifestaron el miércoles en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para exigir a las autoridades el abasto de suministros médicos para sus hijos.

Desde temprano, los manifestantes arribaron al AICM, donde realizaron un bloqueo de los accesos principales, ello como respuesta a las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y quien en días pasados señaló a los familiares de los pacientes con cáncer de politizar la falta de medicamentos oncológicos, como parte de una campaña “casi golpista”.

Las manifestaciones se realizaron en Guadalajara, Veracruz y Cancún, así como en Oaxaca, Yucatán, Guerrero y Puebla, además de realizar un movimiento en redes sociales con la etiqueta #HazParo, donde niños con cáncer hablan sobre las problemáticas a las que se han enfrentado por la falta de medicamentos.

"Hacemos un llamado al Presidente de la República para que tome cartas en el asunto porque estamos desesperados. No se comunican con nosotros. El medicamento no tiene para cuándo llegar. Hubo un funcionario del gobierno federal que se presentó quien nos comentó que fuéramos a la Secretaría de Salud, pero decidimos no ir".

“Quedaron de mandar una comitiva a la 1:30 de la tarde pero no llegó. Seguiremos esperando aquí afectando a miles de personas, lo sentimos pero deben ponerse en nuestro lugar ya que hoy en día nuestros hijos están en riesgo por la falta de medicamentos y por la falta de seriedad del gobierno federal. No vamos a quitar el bloqueo hasta que no llegue un alto funcionario tanto del gobierno como de salud. Estamos cansados de promesas, necesitamos los medicamentos", dijo Omar Hernández, vocero de los manifestantes, luego de cinco horas de bloqueo.

kg