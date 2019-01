San Juan del Río, Qro. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores está abierto a la negociación política para aprobar la Guardia Nacional, columna vertebral de la estrategia de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada tricolor, conformada por 15 senadores, afirmó que todo dependerá de que se atiendan sus planteamientos en la materia.

“Nosotros no estamos para hacer acuerdos en lo oscurito o apoyar a un partido político (...) Lo que nosotros hacemos es búsqueda de acuerdos que le sirvan al país y no importa si es con uno o con otros (...) En un régimen parlamentario se buscan negociaciones que le sirvan al país, no negociaciones para fortalecer a un partido o a una persona”, dijo.

Si la fuerza política mayoritaria de Morena acepta incluir las propuestas de los priistas, anticipó, votarían a favor de la creación de la Guardia Nacional.

“Si se hacen las modificaciones que estamos buscando, si podemos encontrar que se escuchen nuestras propuestas y las de otros para poder ir hacia su estrategia —crear la Guardia Nacional—, la vamos a apoyar”, expresó.

A diferencia de otros, dijo Osorio, sin aclarar a quiénes se refería, los del PRI no se oponen a todo.

“Entonces, no, no estamos haciendo ningún contundente no, ninguna negativa. Nosotros no nos aparecemos así, nosotros siempre nos aparecemos con puertas abiertas al diálogo para tratar de resolver los problemas del país”, manifestó.

En el marco de la reunión plenaria en que se confeccionó la agenda legislativa a impulsar en el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara Alta que iniciará el próximo viernes, Osorio Chong informó que incluirá una docena de temas.

Entre otros, la promoción de reformas para ampliar y proteger los derechos humanos; fortalecer las policías estatales y municipales; impulsar que se vigorice el sistema penal acusatorio; defender la independencia de los órganos autónomos y el derecho de los niños a una educación de calidad, y enmiendas en materia de justicia laboral.

