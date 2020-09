Las organizaciones México Justo y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos informaron que presentaron tres denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por presuntas violaciones del Estado mexicano al derecho a la información sobre el manejo de la pandemia de Covid-19.

Mediante una video conferencia, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, y María Fabiola Cantú, directora Ejecutiva del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, expusieron que durante el periodo que va de la contingencia sanitaria, han tratado de obtener -sin éxito- información certera del gobierno federal y los estatales sobre contagios, mortalidad, adquisiciones y operatividad durante la epidemia del coronavirus. Fustigaron que el gobierno federal haya considerado a la transparencia como una actividad no esencial durante la epidemia.

Fabiola Cantú explicó en qué consisten las tres denuncias presentadas el 17 de junio pasado: “frente a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se presentó un requerimiento en términos del artículo 41 para que requiera información al Estado sobre esta situación. En cambio, la relatoría decidió no enviar un requerimiento de información, sino hacer públicos estos requerimientos que son privados. Se envía una carta al Estado, y éste contesta la información. Esto puede presentarse en el informe anual marzo-abril 2021 y a finales de este año".

“Por otro lado, otra denuncia que presentamos fue ante la Relatoría Especial de la CIDH sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por violaciones a los derechos a la salud, a la vida, la integridad del personal de salud en México. Finalmente se presentó una denuncia ante la ONU ante la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por violaciones a sus derechos a trabajar y ser consultados sobre las medidas de respuesta a la pandemia”, explicó.

Expuso que la falta de esa información no permite a los ciudadanos tomar decisiones efectivas sobre su salud, exigir rendición de cuentas de sus gobiernos sobre el manejo de la crisis sanitaria y prevenir actos de corrupción durante la emergencia.

Juan Carlos Pérez Góngora dijo que “es lamentable que tengamos que recurrir a instancias internacionales, porque aquí en México existe una impunidad que no permite que el gobierno sea eficiente y transparente, desafortunadamente si no hay información, no pasa nada”.

Refirió que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está batallando a través de sus funcionarios para conseguir información acerca del manejo de la epidemia del Covid-19 en nuestro país.

[email protected]

kg