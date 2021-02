“No prestamos atención a las voces que buscan la polarización y la división de la ciudadanía” durante el proceso nacional de vacunación contra el Covid-19, dijo la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al asegurar que el gobierno federal no politiza la campaña de inmunización contra el coronavirus, sino que lo hace con ética.

Durante una video reunión junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y otros funcionarios, con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para tratar temas relacionados con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-coV-2, la titular de la Segob dijo que la campaña de inmunización avanza y no se politiza.

“La estrategia nacional de vacunación avanza de manera clara y hemos empezado con la inmunización de la población mayor de 60 años. Como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está garantizando el acceso universal a la vacuna dando prioridad a los municipios con mayor índice de pobreza y marginación, ya que de ninguna manera la vacunación representará un elemento que engrose la brecha de desigualdad", aseguró.

“Lo estamos haciendo de manera ética, responsable, atendiendo a cuestiones de justicia social. No prestamos atención a las voces que buscan la polarización y la división de la ciudadanía. Somos enfáticos al respecto: la estrategia de vacunación no se politiza y no se presta a ningún interés que no sea el bienestar de las personas”, sostuvo.

Sánchez Cordero dijo que la campaña de vacunación contra el Covid-19 no es un éxito del gobierno federal, sino de los tres niveles de gobierno.

“El éxito de esta campaña no es solamente del gobierno federal, sino de los tres niveles de gobierno, pero principalmente el éxito de esta campaña es del pueblo de México. Que una vez más ante la adversidad que ha mostrado su espíritu solidario”, dijo la titular de Gobernación.

“Les agradezco su disposición de continuar asistiendo a estas sesiones de trabajo, que sin duda hemos alcanzado avances y son la prueba de que tenemos consensos y diálogo, porque sin duda son las mejores herramientas que tenemos para hacer frente a las vicisitudes de estos tiempos, principalmente la pandemia que estamos enfrentando", expresó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Finalmente, incitó a los gobernadores del país a seguir “sumando esfuerzos para apuntalar la estrategia de vacunación”.

Cabe destacar que expertos, médicos, académicos y políticos de oposición han expresado la necesidad de que el gobierno federal realice cambios a su plan de vacunación; por ejemplo, rectificar en la participación de los llamados servidores de la nación, adquirir mayor número de vacunas y comenzar la inmunización en poblaciones de mayor movilidad para reducir los contagios, entre otros rubros.

