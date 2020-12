Aunque el gobierno federal anunció que los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19 será el personal de salud de la Ciudad de México y Coahuila, aún existe incertidumbre de cómo se aplicará, así lo relató María, enfermera del Hospital de Especialidades de La Raza, que atiende a pacientes infectados de coronavirus.

“No nos han dado fechas como tal de cuándo van a iniciar (...) No sé si será por matrícula, por categorías, cómo lo harán; nada más nos dijeron que serán las primeras líneas (del personal que atiende a pacientes infectados).

“De hecho, lo único que nos pidieron fue nuestro comprobante de que ya nos habíamos aplicado la (vacuna) de la influenza, para llevar un registro. Entonces yo quiero creer que después de que tengan todo el registro ya empezarán ellos a ver cómo se va a aplicar, porque no todos tienen la de la influenza también”, dijo la enfermera a El Economista, quien solicitó mantener su verdadero nombre en anonimato.

María, que atiende principalmente a ancianos y adultos que han contraído el virus, agregó que entre sus compañeros hay dudas sobre la conveniencia de la aplicación del antídoto contra el Covid-19, cuyas primeras dosis, cabe mencionar, se estima lleguen al país en los próximos días.

“Nadie se la quiere poner casi. No sé, por ejemplo, hay algunos que sí les causó o les causa reacción la de la influenza, sí les da gripe o se ponen mal (...) si la de la influenza se la ponen ya con precaución por lo mismo que hay cosas adversas, pues ahorita está que nadie se la ha puesto de aquí, de los hospitales. Hay también precaución”.

La enfermera reconoció que otro tema que genera incertidumbre entre sus compañeros es si la vacuna anti Covid será de aplicación opcional u obligatoria.

“No sé si nos la van a ofrecer... así pasa con la de la influenza, que no es tanto como de ‘si quieres ponértela’ (...) Por ejemplo, había compañeros de otras unidades que literalmente les dijeron que si no se las ponían no les firmaban guardias”, refirió.

Reconversión y casos

María comentó que ha trascendido que en el Hospital General de La Raza —que se encuentra al lado de Especialidades—, el piso de cirugía general pasará a ser área Covid en los próximos días, ante el alto número de pacientes que llegan.

“Todavía no saben cuál será la disponibilidad que igual le van a dejar; si va a ser con las medidas de sana distancia, que son como 22 camas, o si va a ser... (todo) el piso como tiene Especialidades, que literalmente sí meten todo (sin espacios)”.

El aumento de casos de Covid-19 en la capital ha alertado a las autoridades en los últimos días.

De acuerdo con el reporte de seguimiento de contagios del gobierno capitalino, al 1 de diciembre se estimaba que había 18,442 casos de contagio activos; para el sábado pasado el número llegó a 34,334. Es decir, un aumento de 15,892 casos entre dichas fechas, equivalente a un alza de 86.1%; mientras que las defunciones pasaron de 17,686 a 18,935, un incremento de 1,249 casos (7%).

La enfermera María, con cinco años de experiencia, no muestra optimismo para las siguientes semanas ya que considera que la población ha relajado las medidas de la llamada Sana Distancia.

“Hay muchas personas que bajaron la guardia, ya no se lavan las manos, ya no usan el cubrebocas o traen el cubrebocas (mal puesto) y la nariz por fuera...”, enfatizó.

Recordó lo peligroso que es el Covid-19 y lo que se enfrentó durante los meses de abril y mayo en el país.

“Estuvo muy feo las primeras semanas (...) lo más dramático era que literalmente, por turno, en los primeros meses, se iban (fallecían) unos tres o cuatro (personas) por turno, entonces imagínate: tres en la mañana, tres en la tarde y tres en la noche, al día eran como nueve pacientes fallecidos”.

Por ello reiteró lo importante que es buscar atención médica a los primeros síntomas del virus ya que, puntualizó, una gran cantidad de fallecimientos se dio “no porque no se les diera la atención, sino porque cuando nos requerían, y cuando ellos llegaban, ya estaban muy graves”.

hector.molina@eleconomista.mx