El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de obtener el triunfo en las elecciones del 1 de julio, no se mareará por el poder y se reducirá el sueldo a menos de 80,000 pesos mensuales.

“Se va a predicar con el ejemplo. El próximo Presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana (Enrique) Peña Nieto. No vamos a actuar con fantocherías. No tengo complejos, no me va a marear el poder. Voy a estar siempre anclado a la tierra”, afirmó.

Mediante un video grabado en el municipio de Fortín, Veracruz, entidad donde realizará una gira de siete días, López Obrador afirmó que el combate a la corrupción y la austeridad le permitirían obtener suficiente dinero para el desarrollo del país.

“Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No me voy a subir al avión que compró Calderón para Peña Nieto, sería insultar al pueblo de México. Es un avión lujosísimo de 7,500 millones de pesos, más lo que costó la ampliación del hangar presidencial ”, comentó.

Aseveró que por Twitter ya ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que compre el avión presidencial, y en caso de ganar las elecciones -dijo- le insistirá en su oferta “para que se anime y nos arreglamos”. Y si no lo quiere, añadió, “no va a faltar, quien compre ese avión”.

López Obrador dijo que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, la cual haría formar parte del Bosque de Chapultepec, además de que no utilizaría el cuerpo del Estado Mayor Presidencial, el cual incorporaría a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El virtual candidato presidencial de Morena, PT y PES afirmó que su gobierno sería austero y sobrio: “el poder no es prepotencia, es humildad, el poder es sobre todo, autoridad moral, que es lo que permite tener autoridad moral, que es lo que permite tener autoridad política para poner orden en el caos, en todo lo que está sucediendo en el país”.

Insistió que con los recursos que se obtengan por el combate a la corrupción y la austeridad, se van a “liberar muchos fondos para el desarrollo, se va recuperar la actividad productiva, vamos a rescatar al campo del abandono, se van a crear empleos, se van a atender a los jóvenes, se va a establecer un auténtico estado de bienestar”.

jmonroy@eleconomista.com.mx