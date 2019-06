Implicado en el caso Fertinal, por presuntamente haber sido sobornado para autorizar, en el 2015, la compra por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la empresa privada productora de fertilizantes, el expresidente Enrique Peña Nieto negó lo que consideró imputaciones sin fundamento.

“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”, comunicó el expresidente mexicano, vía Twitter, en punto de las 11:38 de la mañana de ayer.

De acuerdo con información publicada por un medio, autoridades de Estados Unidos investigan a Peña Nieto por un presunto soborno en la compraventa de Fertinal, realizada por Pemex durante el tercer año de mandato del mexiquense, cuando esta empresa era insolvente y con millones de dólares en deuda.

Consultado sobre el tema, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante prácticamente todo el sexenio peñanietista y actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, afirmó que se debe revisar a profundidad el origen y la veracidad de la información: “Es muy vaga, es no precisa, no nombran el origen.

“Entonces, el propio presidente de la República dice: no tengo nada al respecto. Y me quedo también con lo que ha, por medio de Twitter, sacado el expresidente Enrique Peña Nieto, que desmiente y asegura que no hay nada al respecto de lo que sacó el medio de comunicación”.

El senador panista Damián Zepeda urgió a las autoridades mexicanas competentes a investigar el caso y proceder en caso de hallar “algo en materia de corrupción”.

Para el senador Samuel García Sepúlveda (MC), es una vergüenza que a diferencia de lo que sucede en México, en Estados Unidos “no se va a perdonar la corrupción’’ y “sí se va a ir contra el expresidente Peña Nieto, y aquí, lejos de ir por los corruptos, no podemos encontrar ni a (Emilio)Lozoya”.

[email protected]