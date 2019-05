Luego de la protesta de 15,000 personas que no están de acuerdo con su gobierno y que incluso exigieron su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar su derecho a la libre manifestación. Afirmó que no aspira a convertirse en monedita de oro, pues no será “florero” en el gobierno.

Frente al llamado que hicieron los ciudadanos para que lleve a cabo cambios en el marco del respeto a las instituciones, el mandatario respondió que le llevó tiempo a su movimiento llegar al poder, “y como se comprenderá no llegamos para ser floreros, para estar de adorno. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes y sufrimiento para llegar.

“Como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Los respeto mucho”, comentó.

López Obrador afirmó respetar la manifestación y dijo que “ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno”.

Sin embargo, recordó que desde su triunfo electoral anunció que no sería un cambio de gobierno, sino de régimen, “que íbamos a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los lujos en el gobierno, que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que, por el bien de todos, primero los pobres. Esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse”.

En Palacio Nacional, el presidente manifestó que su movimiento ya ganó el gobierno federal, y ya no avanzará el “conservadurismo”, es decir, la oposición.

“No va a avanzar el conservadurismo corrupto, no se va a volver a retrogradar al país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia. Pero estoy seguro que vamos a transformar al país”, expresó.

Manifestaciones de CNTE

Luego de que la CNTE anunció un paro de labores del 15 al 17 de mayo para llevar a cabo movilizaciones en la Ciudad de México en contra de la reforma educativa que promueve su gobierno, López Obrador dijo confiar en que dicha reforma será aprobada en el Congreso en un periodo extraordinario. Destacó que los maestros disidentes tienen derecho a la libertad de expresión.

No hay guerra, dice

En el tema del combate a la inseguridad, López Obrador aseveró que su gobierno no tiene una guerra contra los grupos delincuenciales, porque esa fue estrategia que fracasó y convirtió al país en un “cementerio”.

Confirmó que un elemento de la Policía Federal fue asesinado en un bar de Minatitlán, Veracruz, cuando se encontraba de descanso; aclaró que no pertenecía a la Guardia Nacional.

El Presidente dijo lamentar que haya sido un menor de edad, de no más de 16 años, el que disparó contra un elemento de la Marina durante un enfrentamiento que ocurrió en el tramo del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.