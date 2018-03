El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, consideró que la implementación del operativo Mochila Segura no ha dado resultados.

Opinó, además, que el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto para reforzar la seguridad en las escuelas fue insuficiente.

El anuncio (...) no sólo viola la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, también no está reconociendo los tratados internacionales y la recomendación de la CNDH, sino que vuelve a depositar la responsabilidad en los adolescentes y sus familias, y no en el Estado , dijo en entrevista.

Está interesante que haya mandatado a Gobernación, Salud y Educación a articularse, lo que creo que no le recordaron es que en el Sistema Nacional de Protección cuya tercera sesión no se ha dado, añadió hay ocho secretarías de Estado, 32 gobiernos estatales, ocho personas de la sociedad civil, la CNDH y alguien muy importante en este momento que es el IFT , refirió.

En su oportunidad, Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo sobre Mochila Segura que es un operativo que funciona más como medida de contención que como solución a la problemática de violencia que se vive en las escuelas.

Es bueno que se implemente siempre y cuando participen los padres de familia junto con los directivos y los maestros, tengan todo lo necesario y sobre todo el acuerdo para que no ingresen armas de ningún tipo, drogas u otras sustancias a las escuelas , manifestó.

En este sentido, se pronunció a favor de la implementación de acciones más de fondo como restablecer el civismo y la ética dentro de las escuelas como valores que ayudan a la formación de los ciudadanos .