Michoacán será el primer estado donde el gobierno federal asumirá el control del pago de la nómina al magisterio, y ya no el gobierno estatal, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al visitar el Hospital Rural de Huetamo, Michoacán, López Obrador reiteró que su gobierno centralizará paulatinamente en todos los estados el pago de la nómina magisterial.

“Aquí informo que estamos llegando a un acuerdo con el gobierno de Michoacán para federalizar la educación, que no haya dos sistemas, porque hay muchos problemas para maestros estatales, cobran los maestros federales; y los estatales, como no se transfieren los fondos suficientes, no pueden cobrar. O ahora que se inició el periodo vacacional, que se terminó el ciclo escolar, a los federales se les pagan tres, cuatro semanas, quincenas y a los estatales apenas una. Entonces, eso lo vamos a resolver" dijo el mandatario.

López Obrador refirió que se realizará un censo de los maestros, escuela por escuela, para que no haya aviadores, es decir, personas que cobran sin trabajar.

“Vamos a terminar de hacer un censo de verificar bien escuela por escuela, porque ya no se admiten los aviadores. Nada de cobrar sin trabajar, eso ya se terminó, porque no se puede permitir la corrupción, vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso.

“Van a llegar todos los apoyos. Y así como estamos llegando a este acuerdo con el gobierno del estado, que logró que sea Michoacán el primer estado en que se inicie este programa de federalización, había otros estados que me están pidiendo lo mismo, pero les digo, hay un programa en Michoacán que es con el que vamos a iniciar. Entonces, primero Michoacán por el bien de la educación en México”, aseveró.

El Presidente fijo que durante su sexenio quedará basificado todo el personal médico a nivel estatal y federal. “No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, es un proceso, pero lo vamos a llevar a cabo, es mi compromiso. Mientras esté en la Presidencia, antes de terminar mi mandato van a quedar basificados todos los trabajadores del sector salud de nuestro país. Ese es mi compromiso”, expresó.

