La Secretaría de Salud reportó que la cifra de fallecimientos por Covid-19 aumentó a 332 personas, tras confirmarse 36 nuevos decesos este lunes 13 de abril.

En la conferencia diaria sobre el avance de la pandemia de coronavirus en el país, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, reportó que el número de casos confirmados de contagio es de 5,014.

Respecto de los casos confirmados de Covid-19, Alomía Zegarra explicó que 19.27% del total se encuentran hospitalizados en condición grave, mientras que el 4.13%, es decir 207 pacientes están intubados.

En tanto, que de los 9,341 casos sospechosos que se analizan, 1022 están hospitalizados en estado grave y 145 personas se encuentran intubados.

El especialista detalló que se han descartado hasta el momento a 23,040 casos.

Estimaciones de las autoridades sanitarias indicaron que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

