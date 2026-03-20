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Gustavo Petro rechaza las acusaciones de EU sobre nexos con el narcotráfico
La reacción del presidente de Colombia se da luego de que más temprano una fuente dijo a Reuters que Petro es investigado penalmente por dos fiscalías federales de Estados Unidos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el viernes acusaciones de nexos con el narcotráfico y negó la recepción de dineros de la mafia en sus campañas políticas.
La reacción de Petro se da luego de que más temprano una fuente dijo a Reuters que Petro es investigado penalmente por dos fiscalías federales de Estados Unidos.
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El New York Times fue el primero en informar sobre la investigación contra Petro. De acuerdo con el reporte, involucra a fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, junto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
"No existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante", escribió Petro en su cuenta de X.
"Respecto a mis campañas (políticas) siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos", agregó Petro.