Gustavo Petro rechaza las acusaciones de EU sobre nexos con el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo ⁠Petro, rechazó el viernes acusaciones de nexos con el narcotráfico y negó ⁠la recepción de dineros ⁠de la mafia en sus campañas políticas.

La reacción de Petro se da luego de que más temprano una fuente dijo a Reuters que Petro es investigado penalmente por dos fiscalías federales de Estados Unidos.

El New York Times fue el primero en informar sobre la investigación contra Petro. De acuerdo con el reporte, involucra a fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, junto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de ⁠Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

"No existe ⁠una sola ⁠investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por ⁠una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante", escribió Petro en su cuenta de X.

"Respecto a mis campañas (políticas) siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ⁠ni de banqueros ni de narcos", agregó Petro.