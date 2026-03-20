Plan de Infraestructura debe detonar mayor crecimiento: SHCP

El secretario de Hacienda también está optimista. Pese a la incertidumbre global, que navega en conjunto con las tensiones geopolíticas y la revisión en puerta del T-MEC, Édgar Amador Zamora, confía en que la economía se verá impulsada, entre otros factores, por el Plan de Infraestructura presentado por el gobierno federal en febrero pasado.

En entrevista con El Economista, Amador Zamora explicó que ejecutar la infraestructura es algo complicado; sin embargo, al llevar a cabo este plan se prevé que la economía pueda crecer entre 2.5 y 3% este año.

“Queremos aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) potencial del país, queremos aumentar las capacidades, el alcance de la infraestructura pública para que podamos aumentar el crecimiento de manera permanente y constante”, dijo en el marco de la 89 de Convención Bancaria.

Explicó que es importante bajar la deuda como relación del PIB; sin embargo, están más enfocados en potenciar la economía mexicana.

En el tercer día de labores, el secretario de Hacienda contó cómo este plan se va a ir materializando a lo largo de este año. Un día antes, María del Carmen Bonilla, subsecretaría de Hacienda, aseguró que con esto se podría alcanzar una inversión en infraestructura, tanto pública como privada, de 4.4% del PIB, por arriba de estándares internacionales.

“Ejecutar infraestructura es algo complicado, pero ya tenemos algo avanzado a nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex), a nivel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a nivel del Fonadin, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ya tenemos muy avanzado el esquema a nivel de proyectos ejecutivos, vamos a entrar en la etapa de financiamiento en los siguientes dos meses, yo creo que vamos a estar a plena capacidad rumbo a finales del siguiente trimestre”, mencionó Amador Zamora.

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar fue presentado en febrero pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Prevé una inyección de 5.6 billones de pesos hasta el 2030, en donde se combinan recursos públicos mixtos para invertir en sectores que el gobierno considera estratégicos.

En línea con este plan, hace unos días el gobierno mandó al congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual busca fortalecer el marco jurídico, brindar certeza y claridad en la regulación de mecanismos de los esquemas de inversión en proyectos de infraestructura pública.

Así, los contratos de inversión mixta tendrán claridad con esa ley, ya que señalará cuál va a ser la constitución entre la inversión física y la inversión privada, el impacto presupuestal para largo plazo y se le dará seguimiento, ya que se tendrá una base de datos de estos proyectos para que tanto inversionistas como ciudadanos puedan ver la ejecución de estos.

De aprobarse la ley, se deberá hacer la normativa, la cual ya se está trabajando para luego seguir con la instrumentación, además de preparar una serie de vehículos financieros “muy transparentes” para levantar los recursos. “Tenemos mucho trabajo por delante”, reconoció el secretario.

Impacto de Pemex en finanzas valió la pena

El año pasado, Pemex – una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial – recibió una cuantiosa suma de dinero a través de diversos apoyos por parte del gobierno que tuvieron cargo al erario y que, a su vez, afectó la meta de déficit fiscal que se planteó para el 2025.

Pese a este costo al gasto público, el funcionario hacendario aseguró que los apoyos fueron “una buena inversión” dado que lograron que una calificadora, Fitch Ratings, mejoró la perspectiva de la deuda de la petrolera.

Este sería el último año que el gobierno le dará apoyos a Pemex, o al menos es lo que se establece en el Plan Estratégico 2025-2035 de la petrolera. Este documento señala que la empresa será autosuficiente en el 2027.

“Ese es el objetivo. Por supuesto, estamos sujetos a muchas eventualidades, pero queremos reforzar las capacidades financieras, las capacidades productivas domésticas. Pemex ya está muy enfocado en su parte operativa. A finales de enero hubo un regreso a los mercados financieros del país después de seis años. Hubo una emisión de bonos en pesos que tuvo una recepción excepcional. Es una muestra de que los inversionistas en general están optimistas y confiados en el rumbo de Pemex en el mediano plazo”, consignó.

El año pasado, el gobierno esperaba reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.7 a 3.9% del PIB; sin embargo, los apoyos a Pemex, otorgados a través de su línea presupuestaria, notas pre capitalizadas, recompra de deuda y pago a proveedores - que sumaron alrededor de 779,400 millones de pesos- complicaron lograr el objetivo y el déficit se ubicó en 4.8% del PIB.

Impacto acotado

Las tensiones en Medio Oriente han disparado el precio del petróleo que, a su vez, tiene un impacto en el precio de la gasolina, la cual es un insumo indispensable para la producción y para la sociedad.

Hacienda vigilará este tema de cerca, aseguró el secretario, quien mencionó que esperan una temporalidad e impacto acotados. “Estamos conscientes, monitoreando y preparados, pero estamos optimistas que con este plan de inversiones, con una negociación adecuada del T-MEC, que confiamos se logrará, y sobre todo a la estrategia de enfocarnos a las fortalezas domésticas” se apuntará, de manera permanente, hacia un crecimiento más sólido.

“Hay que ser optimistas” dijo la presidenta Claudia Sheinbaum un día antes, frente a los banqueros. ¿Qué tan optimista está el secretario de Hacienda? “Mucho”. En Hacienda, agregó, están confiados y reconocen tanto los retos como los riesgos a enfrentar este año.