Una concesión para la FIFA desnuda la necesidad de revisar el cuadro nacional de espectro en México

Una solicitud de la FIFA para usar espectro radioeléctrico en los estadios Akron de Guadalajara y BBVA de Monterrey provocó que al interior de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) volviera a discutirse sobre la necesidad de revisar y actualizar pronto todos los tipos de uso para las distintas frecuencias que componen el cuadro nacional del espectro en México, ante el hecho de que la tecnología y las necesidades avanzan más rápidamente que las regulaciones y las políticas públicas.

La CRT entregó en exprés una concesión temporal de espectro en los 3.6 GHz a la FIFA, para que esa organización use las frecuencias durante los partidos de la fase de repechaje que se realizarán los días jueves 26 y martes 31 de marzo próximos en esas sedes mundialistas, y donde los equipos de Bolivia, Jamaica, Surinam, el Congo, Irak y Nueva Caledonia pelearán por los últimos boletos para el Mundial United de 2026.

La petición de la FIFA develó que el país debe, por un lado, actualizar a la brevedad el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) para empatarlo con los más recientes acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ocurrida en el año 2023, en Dubái, como su última edición.

Y por el otro, que las necesidades de uso obligan a la autoridad sectorial a disponer pronto de políticas para poder cristalizar otro tipo de redes celulares distintas a las tradicionales de alcance masivo, pues la concesión que se entregó a la empresa FWC2026 México, S. de R.L. de C.V. es para crear una red privada de telecomunicaciones para su aprovechamiento en el Estadio Akron y el Estadio BBVA, hasta el día 5 de abril; evidenciando además que existen oportunidades para el auge de las redes privadas en este país.

Al existir el problema del retraso en las actualizaciones, la CRT echó mano de sus atribuciones que le permite la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para actuar en situaciones particulares y entregar aceleradamente la concesión a la FIFA, esto por la cercanía de los tiempos para la fase de repechaje.

En el pleno de comisionados destacó la posición de la comisionada Tania Villa, que argumentó la necesidad de redefinir el CNAF para entregar en el futuro espectro para redes privadas, pero con concesiones reforzadas con certeza jurídica para las potenciales empresas solicitantes y de cara a las próximas subastas de 5G.

“La frecuencia que está solicitando FIFA, si bien en otros países se utiliza intensivamente, en México no se usa e incluso el CNAF no cuenta todavía con la atribución al servicio móvil, esto, dado que no se ha actualizado todavía. Tenemos pendiente esa actualización, para reflejar los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, aunque esto no impide ahora la utilización de la banda, pues la Ley reconoce que en condiciones como esta, la CRT puede autorizar el uso de la banda aun cuando difiera de las atribuciones en el CNAF”, expuso la comisionada Villa, una de las funcionarias mexicanas más reconocidas en la UIT.

La CRT aprobó entonces en 21 días naturales la solicitud de la FIFA y dispuso de una concesión de espectro para uso secundario y temporal para ocuparse en tecnologías de video de alta calidad que ayuden a la FIFA a reafirmar los resultados de los partidos de repechaje, en caso de que posteriormente se sucedan polémicas entre los equipos participantes.

Así, la concesión para la FIFA se compone de 40 Megahertz de ancho de banda, dentro del espectro de los 3.6 GHz, una banda radioeléctrica que internacionalmente ha sido elegida como una de las más idóneas para servicios de quinta generación, pero que en México existen todavía escollos por esa definición.

Villa recordó que los eventos deportivos realizados en México se mantienen relevantes para organizaciones internacionales como la FIFA, pues las soluciones de video en las que utilizará el espectro de 3.6 GHz por primera vez en una Mundial de futbol pudieran ser un referente para futuros eventos de este organismo.

“Esto nos sirve para probar nuevas tecnologías, en este caso, esta banda y la aplicación y los equipos que va a utilizar FIFA son del todo 5G, y es una solución novedosa, por lo cual creo que esta autorización pues también les permitirá, además de probar la tecnología, pues tener un servicio novedoso en la transmisión del Mundial en México”.

Miguel Arrañaga, director regional de ventas de Hikvision México, explicó que los 40 Megahertz concesionados a la FIFA son suficientes para hacer realidad el plan de la entidad para colocar videocámaras en esos complejos deportivos, con el fin de recabar y procesar data que deje claro quién ganó un partido, pero también con ese mismo espectro, la FIFA y las autoridades podrían asegurarse juegos tranquilos, pues las frecuencias posibilitan el uso de equipo para reconocimiento facial, en caso de situaciones de estrés durante los partidos mundialistas.

“Esto sería un tanto innovador en este sentido de uso de tecnología en México. Es totalmente innovador, porque es muy complicado cambiar un resultado, después de que todo el mundo ya vio quién ganó, y para cambiarlo se necesita tener la justificación bastante documentada, una que se puede asegurar con esta tecnología enfocada en video desde los árbitros”, dijo el directivo de Hikvision, una de las compañías de soluciones de video más reconocidas del mundo.