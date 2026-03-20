Reino Unido autoriza a EU el uso de sus bases para atacar objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

El Reino Unido ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, como parte de sus "operaciones defensivas" contra Irán, indicó Downing Street el viernes.

Según un portavoz, varios ministros se reunieron el viernes y "confirmaron que el acuerdo que autoriza a Estados Unidos a utilizar bases británicas en el marco de la defensa colectiva legítima de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar los sitios y las capacidades de misiles utilizados para atacar barcos en el estrecho de Ormuz".

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Londres ha autorizado a Estados Unidos a usar dos bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" contra Irán, y ha enviado medios aéreos para apoyar a sus aliados en la región frente a los ataques de drones iraníes.