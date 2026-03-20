Pemex adopta postura "esperar y ver" sobre exportaciones ante alza precios crudo: SHCP

Petróleos Mexicanos (Pemex) está a la ⁠espera de ver ⁠cómo evolucionan los precios del petróleo a mediano plazo antes de modificar su estrategia en materia de exportaciones de crudo, dijo el viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

México ha apostado en los últimos años a reducir sus exportaciones de crudo para procesarlo internamente y disminuir sus importaciones de gasolinas.

"Nuestra perspectiva es que este debería ser un efecto relativamente temporal", afirmó Amador en una entrevista con Reuters durante la convención bancaria anual de México, refiriéndose a la reciente subida de los ⁠precios vinculada al conflicto en ⁠Medio Oriente.

Amador ⁠señaló que, si el conflicto se prolongara, ⁠Pemex podría reconsiderar su estrategia.

"También hay que abastecer a las refinerías locales", señaló el funcionario. "Hay que encontrar un equilibrio entre ambas", subrayó.

Amador dijo que el país esperaba un efecto fiscal relativamente neutral derivado ⁠del aumento de los precios del petróleo.