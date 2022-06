Con un llamado a la ciudadanía para que salga a votar en los seis estados que el día de hoy celebran comicios, el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, instó al gobierno federal a garantizar una jornada electoral en paz.

A través de un vídeo en redes sociales, el líder nacional del PAN expresó que "llegó la hora. Hoy convoco a la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, a que salgan a votar, a que ejerzan su derecho a defender el futuro de México".

Al tiempo que subrayó que nuestro país necesita la participación de cada una y de cada uno de los ciudadanos, por lo que pidió que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad, que sea una jornada democrática y en paz.

Asimismo, el líder blanquiazul instó a las autoridades a garantizar que se respete el voto y ser vigilante de acciones ilegales como la coacción del voto, así como evitar la intromisión del crimen organizado.

"Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción, que no amenacen a la gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera, para que finalmente los resultados sean lo que la gente quiere", dijo el panistas.

