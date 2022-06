Los aspirantes presidenciales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pueden promocionarse desde ya rumbo al 2024 de manera abierta y transparente, lo que no implica cometer actos anticipados de precampaña, pero sin dividir a la militancia porque hay garantía de imparcialidad para seleccionar, por encuesta, al candidato que contenderá en los comicios del 2024, afirmó Mario Delgado.

“Solo les estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas, que no dividamos; que mantengamos el compromiso de la unidad; que entre todos seamos muy conscientes de que estamos viviendo un proceso histórico…"

El presidente nacional de Morena dijo que solo “la persecución política de las autoridades electorales’’, que su partido no permitirá, impediría que los presidenciables morenistas se promocionen.

“Y hemos revisado muy bien la ley, no estamos cometiendo un acto anticipado de campañas. Imagínense, pues estamos en el 2022. Entonces, habría que revisar la historia de vida de cada uno de nuestros aspirantes, pues a ver si en la primaria hizo alguna declaración o que quería ser presidente (para declararlo) acto anticipado de campaña’’, se burló.

Desde su óptica, aún “estamos lejos de los tiempos electorales y tenemos que aprender, ahora, a vivir en esta democracia abierta, transparente, sin hipocresías’’.

Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya analiza una denuncia interpuesta por las dirigencias nacionales del PAN y PRD contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, respectivamente, por actos anticipados de precampaña y campaña, entre otros el que encabezaron juntos en Toluca, Estado de México, el pasado día 12, donde dieron por iniciada la contienda presidencial interna.

Delgado anunció que el próximo domingo la dirigencia nacional de Morena realizará un evento similar al del Estado de México, en Torreón, Coahuila —en ambos habrá comicios de gobernador en el 2023—, al que están invitados “todos’’ los aspirantes presidenciales de Morena.

“(A) Estos que se creen invencibles, que se creen dueños de Coahuila, los vamos a derrotar. Por eso, vamos a empezar ya la organización, como lo hicimos en Toluca. Ya hice un llamado a todos nuestros militantes distinguidos a hacer trabajo de base, a todos los aspirantes, todos están invitados porque luego dicen que invito a unos y no a otros’’, dijo sin mencionar a Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado y aspirante presidencial morenista, quien informó pasado el evento que no fue a Toluca porque Delgado no lo invitó.

Finalmente, Delgado informó que el próximo 1 de julio —"para que no les cause sorpresa a las autoridades electorales"—, cuando se cumplirán cuatro años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena iniciará asambleas informativas en todo el país sobre la reforma constitucional en materia electoral que el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados y que la oposición del PRI, PAN y PRD ya anunció que no aprobará.

