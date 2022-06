La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que nuevamente dio positivo a Covid-19.

Esta noche, por medio de redes sociales, la mandataria capitalina expuso que trabajará a distancia.

“Les informo que salí positivo a Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, publicó en redes sociales.

Cabe recordar que en octubre del 2020, la funcionaria estatal se contagió por primera vez de la nueva variante del coronavirus.

“Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición", escribió el 27 de octubre del 2020.