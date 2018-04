Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió este viernes con acabar y desterrar la corrupción en México, de resultar ganador en los comicios del próximo 1 de julio.

Al participar la tarde del viernes en la actividades de la plataforma estudiantil Actúa 2018, organizada por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Feitesm), en esta ciudad, el político tabasqueño aseguró que al erradicar la corrupción se logrará una pronta reactivación económica del país.

Puntualizó que “nada daña más al país que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo”.

“Con la corrupción - apuntó-, hay desigualdad económica, social, hay pobreza y también con la corrupción se desató la inseguridad y la violencia”.

López Obrador sostuvo que “está demostrado que en países donde no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad ni violencia, como en Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Nueva Zelanda”.

“En esos países, la clase mayoritaria, es la clase media, y en nuestro país desgraciadamente por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre, y está muy debilitada la clase media, se han empeñado en destruirla”, dijo.

Recalcó que su planteamiento básico “es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción del país”.

Durante la sesión de preguntas de los estudiantes, destacó que invitará al Papa Francisco, a Amnistía Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar el plan de seguridad para México.

También, señaló que, de ganar la elección, convocará a un grupo de especialistas en la materia para instrumentar un programa que permite reducir de manera efectiva los crecientes problemas que aquejan a México desde hace varios años.

López Obrador resaltó que proyecta implementar un programa económico para ofrecer empleo temporal a 1.5 millones de jóvenes, con un sueldo de tres mil 600 pesos mensuales, para fortalecer los sectores productivos.

Además, expuso, se contempla un programa de becas para que más de mil jóvenes de escasos recursos puedan continuar con su preparación académica, quienes recibirían unos 2,400 pesos al mes.

El aspirante presidencial manifestó que su gobierno arrancaría con 30 proyectos estratégicos y en 10 de estos programas, los jóvenes tendrían un papel esencial para reactivar la economía de México.

