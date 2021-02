El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recuperó el nivel de oxigenación normal de 97% y ya se encuentra sin ningún síntoma de Covid-19, reportó esta noche el director de Epidemiología, José Luis Alomía.

“No existe, no hay ningún tipo de agravamiento del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Al revés, su evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable. Tuvimos la oportunidad de cruzar información directa con él, y preguntarle por su estado de salud. Él nos comenta que se encuentra ya asintomático, es decir, ya no tiene signos y síntomas de Covid-19, obviamente debe continuar todavía en observación y seguimiento, tanto clínico como epidemiológico. Su oxigenación ya está al 97%, es algo que él nos reporta directamente”, dijo Alomía esta jueves.

Afirmó que el oxígeno complementario que requirió el funcionario y con los cuidados médicos que ha tenido, el Subsecretario recuperó su buen estado de salud en general.

Refirió que López-Gatell se ha mantenido en contacto con los funcionarios de la Secretaría de Salud para dar seguimiento al plan nacional de vacunación y otros temas.

De seguro, en la medida de que esta recuperación continúe, y a él se le permite (su médico), muy seguramente lo veremos más adelante con actividad virtual en sus diferentes áreas de trabajo”, sostuvo.

José Luis Alomía indicó que, en su caso, únicamente se encuentra en resguardo domiciliario debido a la cercanía que tuvo el subsecretario López-Gatell, pero al no manifestar síntomas decidió no hacerse la prueba de detección. Mencionó que el domingo cumplirá 10 días de aislamiento, por lo que en caso de no presentar síntomas, se reincorporará a sus actividades el próximo lunes.