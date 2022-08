Lamentan familiares de mineros tardanza en rescate

Es mucho tiempo. Hace que uno piense si hay algo malo, si no quieren que sepamos algo”.

Celia Cruz, familiar del minero Sergio Cruz.

El gobierno federal dio a conocer que será hasta mediados de esta semana cuando se lleve a cabo el primer ingreso de rescatistas a la mina ubicada en Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde se encuentran 10 mineros atrapados debido a que se mantienen inundada. Hasta la tarde de ayer habían extraído 70,794 metros cúbicos de agua del pozo y se logró el ingreso de dron submarino para analizar el rescate.

El anuncio de la fecha de rescate divulgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue criticado por familiares de los mineros. “Es mucho tiempo. Hace que uno piense si hay algo malo, si no quieren que sepamos algo”, dijo a medios locales Celia Cruz, familiar del minero Sergio Cruz.

Mientras que Antonio Cabriales, padre del minero Mario Alberto Cabriales, sostuvo que “la gente comienza a enojarse y más los que están adentro”.

Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que en las últimas 24 horas, drenaron un total de 25,400 metros cúbicos de agua lo que, sumado a lo extraído desde 3 de agosto, representa un acumulado total de 70,794 metros cúbicos. Además de asegurar que, para ampliar el volumen del bombeo, se trabaja actualmente en tres barrenos, uno ya en trabajos de extracción, otro en ampliación y el tercero en perforación.

Asimismo, detalló que hay 25 bombas sumergibles con una potencia de 1,730 caballos de fuerza, seis perforadoras, así como un dron submarino dispuesto por la Secretaría de Marina (Semar), el cual se puso en funciones para incursionar con los niveles de agua actuales de la galería de la mina sin poner en peligro a los rescatistas.

Es así como dicho dron submarino fue ingresado al interior del pozo 4 de la mina en Sabinas, Coahuila, en donde elementos de la Marina comenzaron a sacar pilotes de madera que están obstruyendo el paso, y así despejar el área para intentar de rescatar a los 10 mineros que se estima están atrapados a una profundidad de más de 30 metros desde hace más de cinco días.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme, sostuvo que se ha logrado incrementar la capacidad de extracción de agua en los pozos, y continúan trabajando en coordinación elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil, personal de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Conagua, CFE, Secretaría de Gobierno, DIF Coahuila, ayuntamiento y rescatistas expertos de la Región Carbonífera.

Reconocen enojo

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el enojo de los familiares de los mineros, por eso una señora le reclamó que si solo fue a tomarse la foto para simular preocupación por los mineros, aseguró que entiende los sentimientos, y el enojo de los familiares, pero que tiene la conciencia tranquila aunque como gobernante “tiene que pagar una cuota de humillación.

“Se está haciendo todo, todo, para el rescate, las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas, hay que comprenderlas, una señora me dijo algo, pero yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede, es más, se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación”, exclamó en conferencia matutina.

Reiteró que lo primero es lograr el rescate sin olvidar las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía para castigar a los culpables.

