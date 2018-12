Ya que desde el Congreso de la Unión no se pudo frenar la creación de las delegaciones de programas para el desarrollo y la figura de superdelegados, será a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dará la lucha para darles revés, aseveró Ángel Ávila Romero.

En entrevista, el integrante de la dirigencia colegiada del PRD planteó que ya analizan la ruta a través de la cual interpondrán una acción de inconstitucionalidad para echar para atrás la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues dijo que en lo que se refiere a la figura de delegados especiales se rompe con el pacto federal y se otorgan facultades a esos coordinadores que le corresponden exclusivamente a los gobernadores como lo es la seguridad pública.

“La figura de los superdelegados rompe el pacto federal y republicano porque le quiere quitar capacidades y atribuciones a los gobernadores y a sus gobiernos locales para que caigan en manos de estos vicegobernadores, que además seguramente tratarán de ser candidatos a gobernador o a espacios de poder público en las próximas elecciones. Entonces estarían utilizando recursos públicos para fortalecer al partido Morena tal como lo hacía el PRI”, expuso.

El dirigente de partido del Sol Azteca manifestó que los coordinadores de esa fuerza política ya sostienen pláticas con líderes de otros partidos representados en el Congreso de la Unión, a fin de analizar si es desde las cámaras que saldrá esa acción de inconstitucionalidad o quizá desde los gobiernos estatales.

Para presentar una acción de constitucionalidad de las cámaras, se necesita el apoyo de un tercio de los miembros de las cámaras, ahí es donde están trabajando los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad, también lo pueden hacer los gobernadores.

Ávila comentó que, hasta ahora, ha visto una buena disposición de los otros grupos legislativos para impulsar la acción de inconstitucionalidad y defender juntos el federalismo.

Al preguntarle qué tantas posibilidades existen de que proceda esa acción de inconstitucionalidad, aseguró: “Muchísimas, la Constitución política mexicana establece un pacto federal y creo que eso lo valorarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia y creo que regularán esta función de superdelegados”.

Estamos regresando a tiempos autoritarios

El también ex secretario general del PRD planteó que con la figura de superdelegados el país está retrocediendo a los viejos tiempos donde el poder lo concentraba un hombre y además de modo autoritario.

Estamos regresando a los viejos tiempos autoritarios de un solo personaje, es decir, el hiperpresidencialismo, el sistema presidencialista que es manejado el PRI, donde el presidente de la República mandaba sobre el Poder Legislativo y Judicial.

Recordó que la última vez que hubo delegados, como los propuso el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los cuales ejecutaban los programas sociales estrictamente bajo las órdenes del entonces presidente sin pasar por los gobernadores.

El dirigente perredista indicó que esa visión centralista de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la democracia, por lo que el PRD como partido de oposición buscará defender el federalismo y el régimen democrático de México.

De parte de los gobernadores del PRD y aliados, agregó, hay disposición para trabajar con el presidente, siempre y cuando haya respeto a sus facultades como autoridad.

“Pedimos que se respete el pacto federal, que no genere un conflicto donde no lo hay, porque presidente y gobernadores pueden trabajar de manera coordinada el tema de la seguridad y el tema de los programas sociales; los gobernadores se lo han expresado, están en toda la disposición de trabajar de manera institucional con el nuevo presidente, entonces sólo es generar un conflicto en los estados donde no hay problema”.

