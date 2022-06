La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, declaró su imposibilidad jurídica para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la que se le ordenaba integrar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente.

Fue gracias a la mayoría de Morena y sus aliados, el PVEM y PT, que este órgano legislativo rechazó la opción de quitarle uno de sus tres lugares en la permanente al grupo parlamentario del Partido del Trabajo para otorgárselo a Movimiento Ciudadano y así acatar la resolución del Tribunal Electoral.

"Nosotros no podemos erigir a la Junta de Coordinación Política como el órgano superior deliberativo de decisión de la Cámara de Diputados...Estamos en la postura de no violar la Constitución y no suplir al Pleno" defendió el coordinador de Morena, Ignacio Mier al hablar sobre el acuerdo de la Jucopo.

Por su parte, el presidente de la cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que la imposibilidad jurídica para atender la sentencia, se da en virtud de que la sentencia ordena que sea la Jucopo, la Junta de Coordinación Política, quien excluya de la Permanente a un legislador y que incluya en la Permanente a un legislador de Movimiento Ciudadano,sin embargo, dijo que esto no puede darse porque la Constitución y la Ley Orgánica establece que quien puede designar o modificar a la Comisión Permanente es el pleno de cada Cámara, y la Jucopo no tiene facultades para modificar o designar integrantes de la Permanente.

"Lo que, en síntesis, lo que nos está pidiendo el Tribunal es que nosotros violemos la Constitución y la ley. Ellos pudieron haber dicho que fuera el Pleno de la Cámara quien hiciera esos dos movimientos. No quisieron hacerlo así, dijeron que la Jucopo sin ningún sustento modificará la integración de la Permanente y eso viola la Constitución y la Ley y es algo que está imposibilitada la Jucopo a hacer y esa fue la determinación que se tomó", sostuvo.

Previsme,el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, anunció que no avalarán el acuerdo de la mayoría parlamentaria

"Nuevamente se sienta un precedente gravísimo porque se incumple una sentencia del tribunal constitucional en materia electoral. Se sienta el precedente de que las decisiones del Tribunal pueden ser atacables", expresó en conferencia de prensa.