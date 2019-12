Durante una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con 30 integrantes de la familia LeBarón, se informó que continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en coadyuvancia con agencias de seguridad de Estados Unidos, a fin de esclarecer el asesinato de nueve mujeres y niños de esa familia el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

“Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias, y no nos vamos a mentir, estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, estamos contentos, pero no podemos expresarlo, está peligroso para nosotros mismos”, comentó Adrián LeBarón a su salida de la reunión en Palacio Nacional.

Adrián LeBarón dijo que el presidente López Obrador les comentó que la investigación del caso es difícil, pero ofreció que no cesarán los trabajos hasta lograr su esclarecimiento.

“Yo sí creo que el compromiso está, pero sí veo un grado de impotencia de mi parte, porque yo me siento impotente y el presidente nos dice que está muy difícil; yo le doy toda la razón porque puede tardar”, puntualizó.

Se acordó, asimismo, llevar a cabo una nueva reunión dentro de un mes.

A su llegada al encuentro, sobre la calle de Moneda en el Centro Histórico, los integrantes de las familias LeBarón y Langford fueron recibidos a gritos por parte de simpatizantes del presidente de la República, quienes les exigieron su salida del país por haber solicitado la participación del gobierno de Estados Unidos en las investigaciones de este caso. “Pero eso no les da derecho a pedir o exigir una intervención de Estados Unidos aquí; si de verdad fueran mexicanos, quisieran a la patria, ellos no son mexicanos”, les dijo una mujer que dijo llamarse Zoé Guzmán.

Los 30 integrantes de las familias LeBarón y Langford fueron recibidos por el presidente López Obrador en el Salón Tesorería, junto con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad, Alfonso Durazo; y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como por el titular de la SEIDO de la FGR, Alfredo Higuera Bernal.

Este último funcionario recordó que la FGR ya atrajo la investigación y confirmó que hay tres presuntos involucrados en calidad de arraigo, y que las investigaciones federales son por los delitos de delincuencia y homicidio.

