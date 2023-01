Inai le pide a AMLO presentar archivo sobre Ayotzinapa entregado por Kamala Harris

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) solicitó a la presidencia de la República que entregue el archivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió y recibió de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre el caso Ayotzinapa.



La comisionada Norma Julieta del Río presentó, ante el pleno del Inai, una solicitud en la que un ciudadano solicitó el expediente completo, en versión pública, que entregó la vicepresidenta de Estados Unidos al titular del Ejecutivo mexicano.



A dicha solicitud, el sujeto obligado respondió que, luego de una búsqueda exhaustiva y minuciosa, no localizó ninguna evidencia documental de lo que se estaba solicitando. Además, la comisionada señaló que se le orientó a la persona a que realizara una solicitud a la CNDH para saber si ese sujeto obligado tenía la información solicitada.



Norma Julieta del Río expresó que no era posible validar la búsqueda efectuada por la Presidencia, porque tras revisar una versión estenográfica de una conferencia de prensa de López Obrador de mayo de 2021, se documentó que el mandatario comentó que si había recibido un expediente por parte de las autoridades estadounidenses, que estaba relacionado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.



Además, señaló que Alejandro Encinas “destacó que el presidente de la República solicitó a la vicepresidenta de los Estados Unidos las intervenciones telefónicas que se realizaron en ese país al grupo relacionado con el caso de sus prácticas ilícitas en Chicago”.



Debido a esto, se revocó la respuesta de la Presidencia de la República y se instruyó para que turne la solicitud, de nueva cuenta, a la Coordinación General de Política y Gobierno, a la Coordinación de Asesores del presidente, a la Secretaría Particular del presidente y a la Jefatura de oficina de Presidencia, para que realicen una búsqueda del expediente que entregó Kamala Harris a AMLO.