INE y autoridades electorales de más de 90 países celebrarán foro sobre democracia directa

Autoridades electorales de más de 90 países, universidades y organizaciones de la sociedad civil, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL), celebrarán del 27 de febrero al 4 de marzo el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna.



El evento tiene como objetivo fortalecer el conocimiento mundial sobre la democracia directa y mejorar los procedimientos y prácticas de los derechos ciudadanos.



En conferencia de prensa para dar detalles del foro, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales Camarena, explicó que el propósito es “abrir un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias locales e internacionales sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa en un contexto amplio”.



Agregó que se enmarcará en un momento de erosiones democráticas a nivel global, con énfasis en la región de América Latina. Detalló que el foro se realizará en instalaciones del INE y de los institutos electorales locales de Jalisco, Yucatán y Ciudad de México.



El copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna, Bruno Kaufmann, aseguró que la democracia sólo puede sobrevivir “si se interpreta la voluntad de los ciudadanos para poder ejercerla”.



El periodista sueco estableció que, a lo largo de los años, ha observado que la democracia no se trata sólo de ejercer el voto, sino que también implica ejercer voz y participación para sostener las instituciones de los países. “Estamos convencidos de que la democracia directa puede convertir la participación democrática y hacerla mucho más representativa y no menos”, recalcó.



A su vez, el también copresidente Joe Mathews, refirió que México fue elegido para realizar el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna debido a que su progreso en esta materia es notorio.



“A pesar de que evidentemente hay algunos conflictos, queríamos destacar la notoriedad de los avances que han surgido en México desde hace ya algunos años. México ha implementado a nivel constitucional la figura de democracia directa, puesta en práctica primero en 2021 y posteriormente en 2022 con la propuesta de Revocación de Mandato. Lo que significa que tiene información fresca y relevante para poder compartir con otros países”, planteó.



La presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (IDdeco), Claudia Isela Guzmán González, apuntó que este evento es resultado de años de trabajo para destacar las voces de activistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, así como de las autoridades y las universidades, cuya colaboración será parte del éxito del Foro.



Por su parte, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, señaló que en la Ciudad de México las vecinas y los vecinos tienen la posibilidad de incidir en los asuntos públicos, mediante la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, así como con la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria.



“Con estos ejercicios ciudadanos las personas podrán elegir y deliberar en qué se gastarán los recursos del presupuesto participativo para desarrollar proyectos ciudadanos y elegir a sus vecinas y vecinos que serán el vínculo ciudadano con las autoridades”, expuso.



En su oportunidad, la consejera electoral del IECM, Erika Estrada Ruiz, refirió que los órganos electorales locales no sólo tienen la función de organizar procesos electorales, sino cuentan con la posibilidad de organizar otros ejercicios de democracia participativa que permiten a las autoridades electorales estar más cerca de la ciudadanía para conocer su voz de manera directa.



A nombre de las instituciones académicas involucradas en la organización del Foro, el profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Chávez Becker, valoró que el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna “es una muy buena oportunidad para abrir a nuestras instituciones a discutir esta serie de temáticas con muchos participantes y con muchas personas que día a día trabajan y reflexionan sobre estos temas”.