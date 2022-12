INE: Quienes se empeñan en violar la Constitución serán señalados

Al hacer un nuevo llamado a defender la democracia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que ese órgano sigue siendo respaldado por la sociedad, y destacó que quienes se empeñan en violar la Constitución serán señalados por la ciudadanía.

“Las autoridades electorales tenemos que ceñirnos a los principios de equidad, de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones, para eso estamos aquí, para salvaguardar el arreglo político que llevamos a la Constitución y si hay quien se empeña en violar la Constitución, pues ese partido o esos gobernantes serán señalados por ello, sin excepción y a pesar de los amagos y del acoso del que seamos objeto”, afirmó.

Aclaró que la Constitución protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y no de las autoridades. Por ello destacó que los servidores públicos deben hacer cumplir el artículo 134 de la Constitución, y en caso de no hacerlo el INE lo hará valer.

“La Constitución tiene también un sinnúmero de artículos que obligan a las autoridades y sí el artículo 134 de la Constitución establece que tienen prohibida la promoción pública, los servidores, tanto locales, como municipales y federales, se tiene que cumplir y si no se cumple, aquí estaremos las autoridades electorales para hacerlo cumplir, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”, dijo.

Lorenzo Córdova aseveró que el INE hoy goza del mayor índice de aprobación de toda la historia de la autoridad electoral “y ello nos obliga a seguir defendiendo nuestra independencia y autonomía y a seguir siendo guardianes incondicionales de la legalidad e imparcialidad de las elecciones en todos los ámbitos electivos del país”.

Añadió que la democracia es una conquista de los ciudadanos y seguirá prevaleciendo en México mientras la ciudadanía así lo quiera y decida.

Al asistir como testigo de honor a la firma de una carta compromiso entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Lorenzo Córdova recordó que la construcción de la democracia ha sido una obra colectiva, una ruta de ida y vuelta que puede tener regresiones.

“Es el resultado de una apuesta que nos permitió salir de un régimen autoritario. Hoy la defensa de la democracia no es un asunto de quienes encabezamos los órganos electorales, no es un asunto sólo de quienes encabezan las cúpulas de los organismos de la sociedad civil, es un asunto de todas y todos, porque sólo así podrá llegar a buen puerto”, resaltó.

Por eso, continúo, “somos todas y todos como individuos, no como titulares de instituciones, no como titulares de organizaciones de la sociedad civil, sino como individuos los que vamos a defender y estamos defendiendo a la democracia, mientras ello ocurra, habrá democracia”.

A menos de un mes de que inicie formalmente el proceso electoral en el Estado de México para renovar la gubernatura, el Presidente del INE dejó en claro que las autoridades electorales tienen la obligación de cumplir la Constitución.

“Es un mandato constitucional el que establece que son las y los votantes la base de la organización electoral, de la logística que sustenta los trabajos de las elecciones y, en consecuencia, son ellas y ellos los destinatarios de las decisiones que tomamos en el INE y en el Instituto Electoral del Estado de México. Nosotros no trabajamos para ningún gobierno, ni trabajamos para ningún partido, somos órganos autónomos del poder, de cualquier poder: del poder público y del privado, pero también somos independientes de los partidos, como lo revelan todas las decisiones que hemos tomado”, aseveró.

En el evento estuvo presente el presidente del Centro Metropolitano del Estado de México, Erick Fernando Cuenca.

