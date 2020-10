El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en conferencia de prensa matutina, que tras el paso del huracán Delta por Yucatán y Quintana Roo, se reportaron pocos daños sin víctimas.

“En Quintana Roo y Yucatán afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán, perdió fuerza antes de entrar a tierra y ya está en el Golfo de México, ya salió. No hubo muchos daños, árboles que cayeron, están trabajando ya los de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer la energía eléctrica”, detalló desde Palacio Nacional.

Asimismo, durante la conferencia presidencial, el titular de la Marina, Rafael Ojeda y de Protección Civil, Laura Velázquez, dieron a conocer que por el Plan DN-III, implementado en ambas entidades, fueron desplegados más de 1,600 elementos.

“La infraestructura dañada es mínima en ambos estados. Más de 1,000 árboles caídos en Quintana Roo y 197 postes de luz caídos; en Yucatán 200 árboles caídos”, reportó Laura Velázquez.

En tanto que el Aeropuerto de Cancún reestablecerá sus servicios, además de que fueron evacuadas más de 40,000 personas en los dos estados y no se reportaron víctimas mortales.

Llama al INE a convocar voluntarios y reciclar materiales para empezar consulta popular

Ante la aprobación en la Cámara de Senadores de la Consulta Ciudadana para juzgar a exfuncionarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que este proceso pueda costar 8,000 millones de pesos, al tiempo que recomendó al Instituto Nacional Electoral (INE) que convoque a voluntarios para la realización de dicha consulta.

“Yo le diría a los del INE, con todo respeto, que convoquen a voluntarios, que habría muchísimos, porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa, y que no hay que pagar”, sugirió.

Además, añadió que el instituto “tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes papelería, urnas, o guardar las que van a quedar de la elección federal”, las cuales podría usar para el proceso democrático.

Asimismo, el mandatario consideró que lo más lógico sería llegar a un acuerdo para que la consulta se realice el mismo día de las elecciones del 2021.

En 10 días espera contar con informe sobre recursos de fideicomisos

De nueva cuenta, el mandatario mexicano acusó intereses ocultos en el tema de la desaparición de los fideicomisos, ello luego de que fuera aprobado en Diputados la eliminación de 109 de ellos.

López Obrador añadió que le llama la atención cómo diversos personajes defienden el tema de los fideicomisos, como si fueran representantes del pueblo.

En tanto, informó que en 10 días dará a conocer a la ciudadanía cómo se usaban los recursos de los fideicomisos, además de revelar el nuevo proceso para entregar apoyos a quienes eran beneficiarios de éstos.

"Desde luego si es un deportista de alto rendimiento, si es un investigador, un escritor, un artista, un artesano, que está recibiendo su apoyo, lo va a seguir recibiendo sin ningún problema" comentó, no sin antes acusar que "el dinero guardado era jineteado en bancos, hay muchos intereses en todo esto, recursos por ejemplo para el fomento de energías no renovables, mejor dicho, renovables, energías limpias, que se tienen a partir de destinar un porcentaje aparentemente mínimo por la venta de crudo, pero estamos hablando de cantidades considerables, sin control, sin transparencia".

Critica a legisladores de Morena por iniciativa sobre volver autónoma a la Cofepris

El presidente López Obrador reclamó a legisladores de Morena el haber presentado una iniciativa para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sea una entidad autónoma, pues “el modus operandi en el neoliberalismo” fue la creación de órganos autónomos.

"Fíjense hasta dónde llegan. ¿Por qué la Cofepris va a ser autónoma? Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, de las cigarreras, de los que venden alcohol (...) y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud, quieren que esté afuera", advirtió.

"Supe de una iniciativa que presentaron legisladores senadores de Morena. Y aquí aprovecho para decirles, tengan cuidado, son libres, pero el modus operandi, durante el neoliberalismo, fue la creación de estos órganos autónomos", agregó.

Al tiempo que aprovechó para mandar “este aviso a los legisladores, porque no sé qué les dijeron; como hubo una reestructuración en la Secretaría de Salud y determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se hiciera cargo, también de coordinar la Cofepris, me imagino que eso fue lo que los alteró", añadió.

Para finalmente adelantar que dentro de la Cofepris se hará una limpia como en Conagua, ya que existe gente con “otras ideas y con otras concepciones y con mañas, se quedaron en el almanaque”.

“La Cofepris se va a limpiar como se limpió hace poquito la Conagua, que era otra cosa igual, y así tenemos que ir limpiando el gobierno y sobre todo cuidando el presupuesto que es dinero del pueblo”, añadió.

Refuta a Carstens y destaca recuperación de empleos

Después de que Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda, advirtiera que se aproximaba una crisis de bancarrotas en diferentes sectores debido a la pandemia de coronavirus, el mandatario federal dijo que hay indicadores de que México está saliendo de la crisis, como la apreciación del peso y la recuperación de empleos.

“En esa visión de la estrategia que ellos han aplicado, las economías no han reaccionado, a pesar de los estímulos. No creo que (Carstens) se haya referido a nosotros, porque no soltamos dinero a empresas. Los apoyos fueron abajo, las remesas nos ayudaron mucho. No creo que se haya referido a lo nuestro, sino en lo general.

“Él (Carstens) se refería a que en varios países se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda y eso la verdad es que no ha servido. Si fue en ese sentido, tiene razón, porque en Europa y Estados Unidos optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que le metieron”, expresó el mandatario.

Además de considerar que México no tiene problemas mayores, pues “tenemos control de inflación, control en cuanto a la deuda, no se nos disparó. Ahora en estos tiempos se ha venido apreciando el peso".

En tanto que “No estamos perdiendo ya empleos, o sea, claro, perdimos casi 1 millón de empleos, pero ya hasta hoy ya llevamos 250,000 recuperados", afirmó.

Además de adelantar que se recuperaron más de 120,000 puestos en septiembre y 30,000 en lo que va de octubre.

Se entera de nuevo grupo opositor

El mandatario informó sobre la creación de un nuevo grupo opositor llamado “México Sí” y que, según sus fuentes, estará integrado por el empresario, Claudio X. González y el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

“Ahí viene un FRENAA dos (…) este se llama el Sí, se llama por el sí, Sí México, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no, o sea, no hay, no hay, es que vienen por los billullos y aquí no hay”, lanzó el mandatario.

En tanto que señaló que la nueva agrupación tiene tintes políticos de cara a las elecciones del 2021.

“Es Claudio X. González y el de la Coparmex que es como un sector del PAN la Coparmex, y este de Coparmex aspira a ser gobernador de Baja California, y Claudio pues a algo debe de estar aspirando, es que ya vienen las elecciones, entonces andan buscando aglutinar, y dicen que el líder del FRENAA no les ayuda en eso, entonces tiene que ser una oposición moderna, propositiva, y que ellos son los que van a jugar ese rol, pues es un poco o de los planteamientos de los intelectuales orgánicos no, unirse todos en contra de nosotros porque vienen las elecciones”, enfatizó.