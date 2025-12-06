“No nos arrodillamos ante los poderosos”: Sheinbaum conmemora 7 años de la 4T en la presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conmemoró “Siete Años de Transformación”, en referencia al año (diciembre de 2018) en que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador asumió las riendas del Gobierno federal.

En compañía de su gabinete, así como de gobernadoras y gobernadores, la mandataria federal destacó ante miles de asistentes congregados en el Zócalo de la Ciudad de México, que la 4T no se arrodilla “frente a frente a los poderosos”, toda vez que indicó que ella cree en un México de libertades, de justicia, soberano, de democracia verdadera, y “donde el que mande siempre sea el pueblo de México”.

Principio de austeridad

Tras afirmar que se trata del “renacimiento de México”, la titular del Ejecutivo federal recordó a los morenistas y a quienes se asumen como parte del movimiento que deben respetar el principio de la austeridad republicana.

“Llegamos al Gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Hoy está más claro que nunca que la corrupción y los privilegios del neoliberalismo dañaron profundamente a nuestra patria y a nuestro pueblo”.

Aclaró que dicho modelo económico y político -que se aplicó durante 36 años-, dejó como herencia: pobreza, desigualdad, entrega de recursos naturales a intereses privados nacionales y extranjeros, pérdida de soberanía, violencia y corrupción”.

No obstante, comentó que en este cambio profundo aún hay resistencias. “Hay quienes aún no han entendido que México ya cambió”.

En este tenor, dejó en claro que en México no puede volver a repetirse el tiempo en que había privilegios para unos cuántos, cuando la justicia se repartía selectivamente y el gobierno era un instrumento de unos cuantos.

Sheinbaum desmiente a la oposición

Frente a miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que los adversarios políticos de la 4T “se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes sociales, en las columnas de opinión, que nada tienen que ver con el momento de Transformación que vive México”.

En este tenor, enumeró siete mentiras de la oposición:

México es cada vez menos democrático. Gobierno represor. No hay libertad de expresión. No se apoya a los jóvenes. Vinculación con grupos delincuenciales. Hay más homicidios dolosos en México. Conceptos de patria y libertad son del conservadurismo.

Tras aclarar cada uno de los señalamientos, indicó que la libertad plena solo se ejerce cuando se erradica el racismo, el clasismo, el machismo y toda clase de discriminación.

“La soberanía y, por tanto, la patria han sido defendidos en todo tiempo por nosotros”, mencionó.