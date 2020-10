Este martes continuó el debate en la Cámara de Diputados en torno al dictamen por el que se eliminan 109 fideicomisos, y entre las reservas presentadas por las y los legisladores, Morena propuso facultar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, por lo que la oposición externó su rechazo e inició un intenso debate.

Luego de comprobarse el quórum, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general, con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos y fondos.

Después de ello, el diputado de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón, presentó sus propuestas de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de manera simultánea a 12 leyes que incluyen el dictamen a discusión, en donde planteó un artículo con el fin de que los gastos integrados a la Tesorería de la Federación por el Insabi sean destinados a los fines que considere la Secretaría de Salud federal.

Asimismo, el diputado morenista dijo que la dependencia federal tendría que informar al Congreso de la Unión sobre el uso de los recursos y argumentó: “Esos recursos serán para fortalecer los sistemas de salud”.

La propuesta del legislador generó un debate en el pleno, ya que la oposición señaló que el morenista realizó una propuesta para agregar un artículo transitorio que modifica un artículo de la Ley de Salud, misma que no se encontraba a discusión.

Por parte de Acción Nacional (PAN), el diputado José Elías Lixa expuso que era una reserva “mañosa” para modificar el sentido de la Ley de Salud, la cual no es materia de discusión, y que dicho fondo no estaba contemplado.

Mientras que del PRI, Fernando Galindo apuntó que con el añadido de Morena ya no se trataba de la extinción de 109 fideicomisos, sino 110, y que se podrían generar recursos por 170,000 millones de pesos en caso de extinguir el Fondo de Salud para el Bienestar que sustituyó al Fondo para Gastos Catastróficos.

“Eso implica la modificación a la Ley General de Salud y por supuesto que la modifica, ya que le da destino específico a estos recursos para atender enfermedades catastróficas y las más costosas con el fin de mejorar el balance del gobierno”, enfatizó el diputado del PRI.

En tanto, por el PRD, la coordinadora parlamentaria, Verónica Juárez, coincidió que esta modificación implica imponer disposiciones contrarias a la Ley de Salud vigente.

En favor de la propuesta, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta subió a la tribuna, la cual fue tomada por la oposición.

Mario Delgado, líder de Morena, condenó la toma de la tribuna. “Recurren a la violencia y a la trampa para bloquear una discusión en la que ya la mayoría ha tomado una decisión. Se está presentado una reserva de una disposición en la iniciativa sin alguna irregularidad, los otros coordinadores parlamentarios pretenden que la Junta de Coordinación puede anular un trámite dictado por el pleno, lo cual es improcedente”.

Por su parte, la y los coordinadores de PRI, PRD y MC informaron que tras la toma de la tribuna no existía un acuerdo. Hasta el cierre de esta edición, se mantenía el receso.

Entrega de apoyos será vía hacienda: presidente

El mandatario Andrés Manuel López Obrador recordó que uno de sus compromisos al llegar a la Presidencia fue desaparecer los fideicomisos y fondos que se manejan de manera discrecional y sin transparencia.

Explicó que la Secretaría de Hacienda recogerá todos los recursos de los fondos y será la encargada de entregarlos, por lo que nadie se va a quedar sin apoyo. Reiteró que se realizará una depuración de los beneficiarios. “Esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no justifiquen el apoyo, que sólo es por influyentismo, que no haya aviadores”. (Maritza Pérez)

