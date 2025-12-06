Gasto federalizado de 2026 castiga a los estados

Para el año 2026, el gasto federalizado destinado a las 32 entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta un incremento marginal del 3 por ciento respecto a lo aprobado en 2025, ubicándose en casi 2.82 billones de pesos, lo que supondría que los gobiernos de los estados de la república tendrán mayores recursos para atender las necesidades de sus gobernados.

Sin embargo, de acuerdo con la opinión de especialistas, dicho aumento no es suficiente para compensar la inflación y el crecimiento poblacional que registran las entidades federativas, manifestando una tendencia de estancamiento que persiste desde hace una década.

En comparación con 2015, cuando el gasto federalizado alcanzó cerca de 2.84 billones de pesos, las transferencias actuales a los estados resultan inferiores en términos reales, situación que coloca en incertidumbre la capacidad de los recursos para cubrir las necesidades sociales crecientes de los estados del país. Es decir, la distribución de recursos federales a las entidades federativas ha disminuido en su porcentaje del gasto total desde hace diez años.

Lo anterior refleja una reconfiguración presupuestaria que favorece otras áreas del gasto federal, reduciendo el impacto y la efectividad de las transferencias en la mejora de las condiciones sociales en las entidades. La tendencia plantea a los gobiernos estatales desafíos importantes para responder a las demandas crecientes de la población en el corto y mediano plazo.

Las entidades federativas, a pesar del incremento en monto absoluto, reciben una proporción menor del presupuesto federal, lo que complica la ejecución de políticas sociales y programas de bienestar a nivel local, toda vez que el estancamiento en las transferencias, sumado a la expansión demográfica, limita la capacidad de los recursos públicos para atender áreas fundamentales como seguridad, infraestructura y servicios básicos.

El economista Mario di Constanzo, quien fuera diputado federal y titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), explicó -en el podcast del diputado priista Rubén Moreira- que, de acuerdo con el PEF de 2026 Hidalgo es uno de los estados que resultará afectado por el ajuste a las participaciones consideradas en el ramo 33, denominado: “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Hidalgo, para 2026 -detalló- va recibir de las participaciones del ramo 33 recursos por un monto de 31,972.1 millones de pesos (mdp), cifra que es inferior a los 32,244.7 mdp que recibió en 2025, lo que representa una caída del 4.2 por ciento en términos reales. Indicó que esta disminución se da en los temas de salud, lo cual es preocupante.

Añadió que Hidalgo, en comparación con lo que recibió en 2018 (durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto), ha perdido 20,000 mdp, debido a la desaparición del fondo metropolitano, fondo minero, fondo de apoyo a migrantes, el programa 3x1 para migrantes, proyectos no gubernamentales, un subsidio hidráulico, el fondo regional y el fondo indígena. Destacó que para 2026 Hidalgo tiene asignados “cero pesos” para construcción, reconstrucción, operación, conservación de carreteras y caminos rurales, cuando en 2018 recibía 1,000 mdp para ese concepto.

Al respecto, Carolina Viggiano Austria, senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), responsabilizó de esta disminución de recursos al exgobernador Omar Fayad Meneses, quien -dijo- se quedó callado ante las injusticias para el estado, una de ellas fue la tragedia mundial de la explosión en Tlahuelilpan (18 de enero 2019), en la que protegió al expresidente Andrés Manuel López Obrador, “porque el gobierno federal tuvo responsabilidad”.

Indicó que a Omar Fayad lo premiaron con la embajada en el reino de Noruega porque se quedaba callado cuando a Hidalgo le quitaban recursos, cuando le quitaban el agua, cuando lo inundaron con aguas negras. Por ser “bien portadito” y “no decir nada” ante las injusticias contra Hidalgo, lo hicieron acreedor del premio de la embajada. Además, porque cooperó para que Morena ganara las elecciones de gobernador en 2022.

La senadora, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, también reprochó que el gobernador Julio Menchaca no levante la voz para reclamar que, a Hidalgo, año con año, le han quitado 4,000 mdp de presupuesto desde que inició “la destrucción de cuarta”.

Independientemente de las diferencias entre el gobernador Menchaca y la senadora Viggiano, el tema relevante es que Hidalgo se verá afectado por la disminución de las participaciones del ramo 33, el cual los gobiernos estatales emplean para invertir en rubros como: Educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, programas alimentarios y de asistencia social e infraestructura educativa, a fin de atender las necesidades de su gobernados. En Plaza Juárez ¿seguirán pensando que Hidalgo será potencia?