La organización Human Rights Watch (HRW) carece de especialistas para realizar peritajes médicos forenses y acreditar los supuestos actos de tortura en prisión en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del (PRI), detenido por presunto desvío de recursos a campañas electorales.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó que envió una carta al fiscal del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, donde rechazó la invitación para participar en el caso.

“Jamás accedimos a realizamos una tarea de esa naturaleza, en la primera oportunidad de darle una respuesta formal a las autoridades explique cuál es nuestra situación, nunca hemos hecho un estudio sobre el Protocolo de Estambul que es el instrumento adecuado para evaluar si hay o no maltratos a un detenido”, indicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, Vivanco aclaró que el lunes respondió por escrito a la Fiscalía de Chihuahua que no se encargan de evaluar las condiciones médicas de un detenido de acuerdo con dicho Protocolo.

“La gran mayoría de los 400 funcionarios de HRW son más bien abogados, no tenemos la especialización en temas médicos no realizamos este tipo de verificación”, subrayó.

En ese sentido, recomendó a la Fiscalía que acuda con la organización Physicians for Human Rights, incluso ofreció establecer el contacto para realizar el procedimiento que necesitan.

“Es una entidad de médicos especializados, que son además arquitectos del Protocolo de Estambul, que está justamente diseñado para verificar este tipo de circunstancias; nosotros tendríamos el mayor gusto de poner a las autoridades de Chihuahua en contacto con esa organización que creemos que es la adecuada para hacer esa verificación de esa naturaleza”, apuntó.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez está preso en el Centro de Readaptación Social número 1 "Aquiles Serdán", en el estado de Chihuahua, y enfrenta cargos por participar presuntamente en operaciones de desvío de recursos públicos de la entidad para favorecer las campañas de candidatos priistas en 2016.

SE ACTUARÁ CON OBJETIVIDAD, SEÑALA CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez afirmó que se actuará con “objetividad, neutralidad e imparcialidad” en el caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien ha denunciado actos de tortura en el penal en el que se encuentra recluido acusado de cohecho.

Al término de la presentación de un estudio sobre la igualdad de género en los puestos de la administración pública federal, el ombudsman nacional indicó que es falso que la CNDH haya acudido al penal de Chihuahua en donde está el exfuncionario del PRI debido a una petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Se dijo por el actor político de Chihuahua, el gobernador (Javier) Corral, que habíamos ido a petición de la PGR, lo cual es falso… hay una queja del abogado, y fuimos, pero fuimos nosotros independiente”, enfatizó.

Asimismo, González Pérez reiteró que la CNDH es independiente en sus actuaciones de cualquier otra autoridad federal, estatal e incluso de la sociedad civil.

Sobre el expediente de Gutiérrez Gutiérrez, el ombudsman nacional precisó que se encuentran en la parte final de su conformación, una vez que se han revisado los documentos en poder de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y se han hecho las visitas al imputado, además de valoraciones médicas por la propia Comisión.

No obstante, en este último rubro indicó, la PGR aún no ha enviado los peritajes médicos que realizó por su parte.

“Estaremos en espera de que nos den esa información, pero la CNDH con sus valoraciones y con los informes que ha recibido con las inspecciones que hizo dentro del penal, con la visita al área médica, hará su pronunciamiento”, dijo.

Además de ello, refirió el titular del órgano de procuración de los derechos fundamentales, las medidas cautelares giradas hacia Gutiérrez Gutiérrez no significan confirmación alguna de los supuestos actos de tortura.

“Las medidas cautelares no busca(n) privilegios para nadie, lo que preserva la medida cautelar es que si esos actos de ser como dicen quien denunció existen, cesen, pero repito, no prejuzga, no está aseverando que sea o no sea”, enfatizó.

Por último, el ombudsman nacional omitió dar alguna fecha para la presentación final del expediente, sin embargo dijo que se presentará lo antes posible.