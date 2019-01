En su primera conferencia matutina de la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los resultados de su plan contra el robo de hidrocarburos, el balance sobre las victimas de Tlahuelilpan, bloqueos ferroviarios en Michoacán, Cartilla Moral entre otros temas.

El Primer Mandatario afirmó que se está regularizando el abasto de gasolina en la Ciudad de México y Estado de México, y está por resolverse en Jalisco, Monterrey, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Insistió en que se tiene combustible suficiente, sólo falta que se regularice la distribución en las gasolineras esta semana.

Presentó un video en el que se observa una zanja abierta por huachicoleros en Querétaro. Argumentó que está situación es muy riesgosa para quienes se acercan a las tomas clandestinas como para los pobladores. Reconoció que se está presentado una situación en la que, cuando se cierran los ductos de Pemex, se permite a los huachicoleros abrir más tomas clandestinas aprovechando el cierre del flujo en el ducto. Sin embargo, Obrador descartó que sea una estrategia incorrecta el cierre de ductos.

El General de Estado Mayor de la Sedena, Homero Mendoza, informó que del 7 al 27 de enero se tienen detectadas 1,683 tomas clandestinas en país; 600 ya fueron atendidas y en el resto se hacen los reconocimientos debido a que aún no se sabe la ubicación exacta.

Acerca de la situación del General Eduardo León Trauwitz, López Obrador dijo que la Sedena le pidió que regresara de una comisión en Panamá para que enfrente las acusaciones en su contra por supuestamente ser omiso en el robo de combustible mientras fungió como Subdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex. El General Homero Mendoza dijo que León Trauwitz está asignado a la Dirección de Personal y está a la espera que se le requiera alguna autoridad judicial, aunque por el momento no tiene ninguna orden judicial.

El Presidente Obrador prometió que el miércoles dará a conocer cuál es la situación legal del dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, después de que hizo una revisión en todas las instancias de procuración de justicia.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el saldo por la explosión en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, es de 115 fallecidos y 32 heridos. Destacó que algunos de los heridos ya están recibiendo trasplantes de tejidos que requieren y se espera su evolución. El presidente Obrador agradeció el mensaje de condolencias que envió el Papa Francisco.

El Presidente Obrador dijo que dará instrucciones para que su gabinete le entregue un informe sobre Laguna Verde, a fin de conocer si hay afectación a la población.

Acerca de la crisis en Venezuela, dijo que su gobierno se mantiene en la postura de no intervención, y “no nos vamos a mover de ahí”. Argumentó que es un principio de la política mexicana la no intervención, y es un triunfo de la diplomacia de nuestro país.

Indicó que no se “enganchará” con los comentarios del ex presidente Vicente Fox, y dijo estar seguro de funcionará que su plan de combate a la corrupción. Insistió en que el gobierno estaba “tomado” por organizaciones sociales y grupos de intereses que recibían recursos del presupuesto. Estimó que en seis meses su gobierno estará ya totalmente implementado.

Apuntó que el primer tema que se revisa de lunes a viernes en su reunión de gabinete es el de la seguridad pública, y se analizan los delitos cometidos en las últimas 24 horas. Afirmó que los funcionarios de su gobierno están dedicados de cuerpo y alma a serenar al país.

Sobre el bloqueo en las vías del tren por parte de maestros en Michoacán, que impide el traslado de productos, Obrador afirmó que no ha podido conversar con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, debido a que realiza un viaje por España. Mencionó que su gobierno hizo la transferencia el viernes pasado de 1,000 millones de pesos para que se le pague a los maestros. Dijo que los maestros están solicitando otras cosas, y argumentó que si tienen otro interés político, su gobierno no se dejará chantajear. Indicó que el gobierno del estado es el que ahora tiene que resolver esa problemática. Llamó a la conciencia de loa manifestantes, de que ya se atendió su demanda, y ahora deben levantar el plantón que tienen sobre las vías del tren. Sin embargo, dijo que no está a favor del uso de la fuerza pública.

Afirmó que su gobierno mandará a imprimir 10 millones de ejemplares de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes sobre los valores y preceptos familiares, debido a que existe una crisis de conductas sociales.

En materia económica, afirmó que su gobierno va muy bien. Argumentó que hace 20 años no se fortalecía el peso frente al dólar. Indicó que están garantizados los recursos de las Afores, y negó que haya pérdidas en plusvalía de las mismas a partir de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.