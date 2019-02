Amilcingo, Mor.- Poca participación, incidentes menores y aislados, protestas y críticas de habitantes de diferentes municipios de Morelos, marcaron el primer día de la consulta ciudadana organizada por el gobierno federal para definir el futuro del Proyecto Integral Morelos (PIM) y la operación de la termoeléctrica de Huexca.

El “ejercicio participativo” se desarrolló a través de 147 casillas desplegadas en 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, entidades en las que impacta el PIM que contempla la construcción de un gasoducto, una termoeléctrica y un acueducto.

Entrevistados por El Economista en el municipio de Ayutla, funcionarios de casilla refirieron desconocer el por qué las boletas no están foliadas, la tinta no es indeleble y aseguraron que los ciudadanos no podían votar varias veces, ya que “capturaban” información de las credenciales de elector, misma que se subía “al sistema” lo que impide autorizar de nueva cuenta a quien ya sufragó.

En cuatro municipios de Morelos, Temoac, Zacualpan, Jantetelco y Hueyapan, se registraron cierres de casillas. En dos de estos municipios, Temoac y Jantetelco, habitantes de Amilcingo, lugar donde el pasado miércoles fue asesinado Samir Flores Soberanes, opositor al PIM y la termoeléctrico de Huexca, desmantelar dos casillas y posteriormente les prendieron fuego.

Mientras que en el resto de los municipios las mismas autoridades retiraron los módulos de votación.

“Hoy ejercimos los acuerdos que tomamos tras las lamentables declaraciones de Andrés Manuel (López Obrador), diciendo que el asesinato de Samir era una distracción de la consulta”, dijo Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

En entrevista refirió que tras el crimen manifestaron al presidente a que en sus manos estaba la posibilidad de cancelar o posponer la consulta “y generar condiciones más equitativas”, a pesar de ser violatoria al Convenio 169 de la OIT.

“Fue una acción pacífica, no agredimos a nadie, sólo fue quitar la posibilidad de que existiera la casilla, no agredimos a ninguna de las personas que estuviera en las casillas ni violentamos a ninguna otra personas”, manifestó.

Sobre las declaraciones de López Obrador de “no caer en provocaciones” tras la quema de dos casillas en Morelos, Samantha César lamentó la expresión al considerar que es un calificativo despectivo “en vez de hacer respetar la ley y respetar los derechos humanos”.

“Lo principal es este mensaje que en los pueblos no estamos de acuerdo con esta consulta, es ilegal, tuvo que haber sido antes de integrarse el proyecto, y si a Andrés Manuel tanto le preocupa y dice que el pueblo es sabio, entonces porque no respeta las formas sabias de organización de los pueblos y la consulta tendría que haber sido en las asambleas de las comunidades, y no con una urna, en una inmediatez de 15 días sin realmente informar a las comunidades”, manifestó.