Por respeto, dignidad y delicadeza política, la Presidencia de la República se reservó la información sobre la guardia militar que se designó para dar protección al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa y a su familia, informó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal detalló que la seguridad que se brinda a los expresidentes Calderón Hinojosa y Vicente Fox costará 10% de lo que se gastaba en los anteriores sexenios, pues ya no tiene a su disposición todo el aparato burocrático que se designaba, que incluía personal administrativo que en ocasiones sumaba hasta 80 personas.

López Obrador, justificó dar a conocer dos meses después que el ex presidente Felipe Calderón goza de protección militar para “no afectar la dignidad de las personas”.

“Hay que actuar con transparencia, siempre he dicho que esa es la regla de oro de la democracia, no ocultar las cosas, pero también hay que cuidar no afectar la dignidad de las personas, de cualquier persona, no ofender y pasar la línea, la frontera de lo que ya tiene que ver con la dignidad”, dijo desde Palacio Nacional.

Entonces, insistió, cuando se presentan casos así es de mal gusto darlo a conocer, es ofensivo porque pues es una situación delicada, íntima, decir tengo preocupación porque me tocó el desempeño de mí función enfrentar a la delincuencia organizada y me siento desprotegido.

Lo anterior luego que el ex presidente Vicente Fox denunció en redes sociales que un supuesto “comando armado” intentó ingresar al Rancho San Cristóbal, en Guanajuato, propiedad en la que radica, por lo que el gobierno federal instruyó la creación de una guardia de 8 militares para brindarle protección.

En este contexto, López Obrador, igualmente dio a conocer que la medida también se aplica al ex presidente Felipe Calderón, luego que meses atrás en una misiva el panista le manifestó su preocupación por las acciones que en materia de seguridad pública desarrollo en su sexenio.

El mandatario aseguró que la protección que ahora se brinda a los ex presidentes es distinta a la que se ejercía con anterioridad, ya que esta se presupuestaba una partida que incluía recursos para personal militar y administrativo.

“En total era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada ex presidente, promedio, entonces ahora pues ya no hay la pensión, ya no hay todo ese personal administrativo, estamos hablando de un grupo, de una guardia para protegerlos”, dijo.