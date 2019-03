El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la compra, en el anterior sexenio, de una planta de fertilizantes en desuso, ubicada Coatzacoalcos, Veracruz.

El Primer Mandatario sostuvo que el gobierno federal argumentó que la planta de fertilizantes fue adquirida por 500 millones de dólares, aunque su precio estimado es de 50 millones de dólares). Indicó que su gobierno no puede recibir la planta hasta se haga una investigación por parte de la Fiscalía.

“Este es un caso que ha ameritado el que se haga una investigación por parte nuestra y se presente una denuncia formal a la Fiscalía General, porque se trata de operaciones de mucho dinero, que se llevaron a cabo en la pasada administración, se compraron plantas de fertilizantes”, comentó.

“Ahí se incluyó, aprovecharon, que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir los fertilizantes y apoyar a los productores, esto como demanda de las supuestas organizaciones campesinas independientes para jalarlos al Pacto por México. Ya ven que se sumaron todos”, argumentó.

López Obrador afirmó que luego de que la Fiscalía realice esta investigación, pediría la opinión de la gente para saber si se reconfigura o no se vende.

“¿Qué vamos a hacer con la planta?

Porque hay quienes me dicen, que saben de esto, que, aunque se le siga metiendo dinero eso no va a funcionar, que sería seguirle metiendo dinero bueno al malo y otros que me dicen que no, que hay que terminarla porque podemos utilizarla para producir los fertilizantes porque se está comprando el fertilizante que consumimos”, comentó.

El titular del Ejecutivo federal mencionó que como éste, hay varios ejemplos más de corrupción. Planteó que en el gobierno de Felipe Calderón se adquirió a través de Fonatur un rancho en Sinaloa, en 120 millones de dólares, el cual no tiene actualmente uso.

“Compraron en Mazatlán, en Sinaloa, en los límites de Sinaloa con Nayarit, un rancho de un exgobernador —creo que finado, que merece todo nuestro respeto por eso— lo compraron en el gobierno de Calderón, en 120 millones de dólares, Fonatur.

“Ahí está el terreno, 120 millones de dólares y resulta que está prácticamente abandonado; se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos, porque no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico, pero no les importaba eso, lo que les importó fue la compra del terreno, porque si fuese para fomentar el turismo hubiesen desarrollado de Mazatlán al aeropuerto y hacer el nuevo Mazatlán, que es lo que estamos pensando podría hacerse si logramos rescatar recursos de ese terreno abandonado que compraron”, comentó.

