El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el gobierno de México invitó al FBI a participar en las investigaciones por el asesinato de nueve personas de la familia Lebarón, por tratarse de ciudadanos norteamericanos y mexicanos.

“México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones; es una iniciativa que México tomó, porque se trata de ciudadanos norteamericanos, y no habría motivo para que no permitiésemos que el que el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido pidiendo en el caso más reciente de El Paso, Texas”, refirió.

“Con Estados Unidos, lo que hemos recibido a raíz de esta tragedia, son muestras de confianza y respaldo a las autoridades de México. De hecho, a la invitación que hicimos hubo una respuesta inmediata y la vieron muy bien. Lo que tenemos que garantizar es que no haya impunidad, eso es lo que tenemos que hacer en el corto plazo”, añadió.

Marcelo Ebrard aclaró que sus agentes del FBI no podrán portar armas en nuestro país ni realizar operaciones, únicamente la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que también determinará cuántos elementos norteamericanos participarán en las labores de coadyuvancia y cuánto durará su participación.

“No puede haber agentes armados, no pueden celebrar diligencias que no sea por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar, y otra remplazar, cosa que no admitiríamos. Van a acompañar el proceso”, refirió.

Mencionó que otro elemento para pedir la coadyuvancia de Estados Unidos, es porque las armas utilizadas en el ataque del 4 de enero contra la familia LeBarón, son de origen estadounidense, y además de que los familiares cruzan regularmente al vecino país por muy diversos motivos.

Niega desplazamiento de la familia LeBarón a EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la mayoría de integrantes de familia LeBarón decidieron no abandonar México, pese al ataque del pasado 4 de noviembre.

“Se está en contacto con la familia LeBaraón, y nos han dicho que la mayoría van a permanecer en México”, puntualizó.

