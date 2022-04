Con una concurrencia que fue poca, pero fluida, este domingo decenas de ciudadanos hicieron valer su derecho, histórico, de participar en el primer proceso de Revocación de Mandato presidencial.

“Es buena idea este proceso participativo de revocación para los próximos sexenios, y la organización es buena”, señaló Daniel, un joven de 21 años, uno de las tantas personas que acudieron a votar en la consulta para que se le revoque el mandato al jefe del Ejecutivo por la pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia lo que le resta de su sexenio en la casilla ubicada en la calle norte 67 de la delegación Azcapotzalco.

En el mismo lugar, Julio, su esposa y su joven hija consideraron que votar en este tipo de procesos democráticos es una buena forma de controlar a “los rateros”, pues argumentaron que se debe mantener al presidente “porque los que vienen han de ser peor de rateros”.

Y es que, aunque esta consulta de Revocación de Mandato es un ejercicio de evaluación, muchos de los votantes tenían la firme idea de que su voto era parte de una reelección.

“Aquí sigue la misma robadera, pero se han dejado ver cosas que antes no se veían y la ciudadanía está más despierta (…) estos ejercicios deben seguir para dejar a los presidentes que tengan buen gobierno. No más peñanietos, no más Fox, no más Salinas”, expresó Julio.

Por el contrario, Sandra Moreno de 50 años, dijo que el votar “es un derecho que tenemos, yo creo que representa la madurez política de cada ciudadano”.

Por otro lado, en la casilla especial ubicada en calle Mar De China, Número 14, en la Colonia Popotla, Miguel Hidalgo, Manuel de 27 años, expresó que decidió salir a votar para tener mejora económica, y para una estabilidad en el país, mientras que Ruthi, su acompañante, expresó que López Obrador es el primer presidente que hace este tipo de procesos y que, así como fue histórico que tanta personas votaron por él en 2018, ahora era momento de hacer historia al dejarlo en el cargo.

